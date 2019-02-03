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«Црвена Звезда» вновь предложила 1,2 млн евро за Иванича. БАТЭ хочет больше

03.02.2019 22:26 — Разное | Tut.by  
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Сербское издание Telegraf.rs сообщает, что «Црвена Звезда» опять предложила БАТЭ за полузащитника Мирко Иванича 1,2 млн евро. Но борисовский клуб хочет больше.


Фото: ФК БАТЭ

По информации издания, руководство БАТЭ просит за игрока 1,7 млн евро и стороны продолжают вести переговоры.

Как утверждает Telegraf, Мирко Иванич уже согласовал условия личного контракта, по которому он будет зарабатывать в «Црвене Звезде» 30 тысяч евро в месяц.

Трансферное окно в Сербии закрывается 8 февраля.

Напомним, что в конце прошлого года в этот сербский клуб перешел защитник БАТЭ Неманья Милунович, который практически весь сезон не играл из-за травмы.

В ноябре 2018 года «Спортски журнал» сообщал, что Мирко Иванич вновь, как и год назад, попал в сферу интересов «Црвены Звезды» и клуб предпримет последнюю попытку приобрести Иванича.

По сведениям издания, БАТЭ вновь запросил 1,7 млн евро, но сербский клуб намеревался сбить эту цену. Якобы трансфер Иванича пока не являлся приоритетом «Црвены Звезды».

В прошлом году была информация о том, что «Црвена Звезда» предлагала 2,5 миллиона евро за этот дуэт игроков БАТЭ — Иванича и Милуновича. Напомним, по сообщениям СМИ, Мирко Иванич был куплен БАТЭ за 1 миллион евро.

Добавим, что Иванич сегодня не принимал участие в товарищеском матче БАТЭ против австрийского «Вольфсбергера», как и ряд других ведущих игроков клуба. Мирко был среди запасных, но на поле не вышел.

 
 
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