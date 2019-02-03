«Црвена Звезда» вновь предложила 1,2 млн евро за Иванича. БАТЭ хочет больше

Сербское издание Telegraf.rs сообщает , что «Црвена Звезда» опять предложила БАТЭ за полузащитника Мирко Иванича 1,2 млн евро. Но борисовский клуб хочет больше.



Фото: ФК БАТЭ

По информации издания, руководство БАТЭ просит за игрока 1,7 млн евро и стороны продолжают вести переговоры.

Как утверждает Telegraf, Мирко Иванич уже согласовал условия личного контракта, по которому он будет зарабатывать в «Црвене Звезде» 30 тысяч евро в месяц.

Трансферное окно в Сербии закрывается 8 февраля.

Напомним, что в конце прошлого года в этот сербский клуб перешел защитник БАТЭ Неманья Милунович , который практически весь сезон не играл из-за травмы.

В ноябре 2018 года «Спортски журнал» сообщал, что Мирко Иванич вновь, как и год назад, попал в сферу интересов «Црвены Звезды» и клуб предпримет последнюю попытку приобрести Иванича.

По сведениям издания , БАТЭ вновь запросил 1,7 млн евро, но сербский клуб намеревался сбить эту цену. Якобы трансфер Иванича пока не являлся приоритетом «Црвены Звезды».

В прошлом году была информация о том, что «Црвена Звезда» предлагала 2,5 миллиона евро за этот дуэт игроков БАТЭ — Иванича и Милуновича. Напомним, по сообщениям СМИ, Мирко Иванич был куплен БАТЭ за 1 миллион евро.

Добавим, что Иванич сегодня не принимал участие в товарищеском матче БАТЭ против австрийского «Вольфсбергера» , как и ряд других ведущих игроков клуба. Мирко был среди запасных, но на поле не вышел.