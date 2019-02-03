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«Црвена Звезда» вновь предложила 1,2 млн евро за Иванича. БАТЭ хочет больше
Сербское
По информации издания, руководство БАТЭ просит за игрока 1,7 млн евро и стороны продолжают вести переговоры.
Как утверждает Telegraf, Мирко Иванич уже согласовал условия личного контракта, по которому он будет зарабатывать в «Црвене Звезде» 30 тысяч евро в месяц.
Трансферное окно в Сербии закрывается 8 февраля.
Напомним, что в конце прошлого года в этот сербский клуб
В ноябре 2018 года «Спортски журнал» сообщал, что Мирко Иванич вновь, как и год назад, попал в сферу интересов «Црвены Звезды» и клуб предпримет последнюю попытку приобрести Иванича.
По
В прошлом году была информация о том, что «Црвена Звезда»
Добавим, что Иванич сегодня не принимал участие
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Борисовчане хотят 1,7 млн евро за Иванича.
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