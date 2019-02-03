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Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 4 февраля

03.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Гололедица, дожди, мокрый снег ожидаются в Беларуси 4 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 
 
Будет преобладать облачная погода. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Утром и днем преимущественно по северо-западной половине страны ожидаются осадки (дождь и мокрый снег). Ночью и утром местами сгустится слабый туман.
 
В дневные часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до плюс 5 градусов.
 
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Гололедица, дожди, мокрый снег ожидаются в Беларуси 4 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения...
 
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