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Беняконская школа тепло встретила своих выпускников

03.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Беняконская школа тепло встретила своих выпускников

И только что выпорхнувшие из ее стен юноши и девушки, и уже состоявшиеся мужчины и женщины не спешили проходить в актовый зал. Они живо общались с бывшими одноклассниками, учителями. О школьных годах, своих педагогах – Ираиде Романовне Буболе, Белле Николаевне Харковой и Валентине Петровне Пуговко вспоминали Витольд Иванович Мухлядо из Беняконей, Валерий Петрович Приставка из Минска и Иван Ферденандович Сушинский из Янчун (Литва). Прошло пятьдесят лет, как они попрощались со школой, но в памяти сохранился дружный класс, детские шалости… Судьба их выпуск разбросала. Многие пустили корни в соседней республике. Но они до сих пор поддерживают связь друг с другом, не раз вспоминают свои школьные годы.

Вскоре все “листали” школьный альбом. С манитора на них смотрели девочки с косичками, мальчики в строгой форме… И все это они… Только юные, беззаботные… Но выпускники, если и взгрустнули, всего лишь на минутку. Скучать не давали талантливые беняконские школьники и учителя. Песни, юмористические сценки, танцевальные номера в их исполнении украсили праздничную программу.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

Подробнее читайте на страницах “ВГ”.


Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников
Беняконская школа тепло встретила своих выпускников

 
Теги: Минск
 
 
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И только что выпорхнувшие из ее стен юноши и девушки, и уже состоявшиеся мужчины и женщины не спешили проходить в актовый зал. Они живо общались с бывшими...
 
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