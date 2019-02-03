Беняконская школа тепло встретила своих выпускников





И только что выпорхнувшие из ее стен юноши и девушки, и уже состоявшиеся мужчины и женщины не спешили проходить в актовый зал. Они живо общались с бывшими одноклассниками, учителями. О школьных годах, своих педагогах – Ираиде Романовне Буболе, Белле Николаевне Харковой и Валентине Петровне Пуговко вспоминали Витольд Иванович Мухлядо из Беняконей, Валерий Петрович Приставка из Минска и Иван Ферденандович Сушинский из Янчун (Литва). Прошло пятьдесят лет, как они попрощались со школой, но в памяти сохранился дружный класс, детские шалости… Судьба их выпуск разбросала. Многие пустили корни в соседней республике. Но они до сих пор поддерживают связь друг с другом, не раз вспоминают свои школьные годы.

Вскоре все “листали” школьный альбом. С манитора на них смотрели девочки с косичками, мальчики в строгой форме… И все это они… Только юные, беззаботные… Но выпускники, если и взгрустнули, всего лишь на минутку. Скучать не давали талантливые беняконские школьники и учителя. Песни, юмористические сценки, танцевальные номера в их исполнении украсили праздничную программу.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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