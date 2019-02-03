Мошенники пользуются доверчивостью и отзывчивостью пожилых людей

Как ни странно это прозвучит, но пожилые люди, умудренные жизненным опытом, зачастую крайне доверчивы, отзывчивы и легко внушаемы, в результате чего становятся жертвами мошенников. К слову, “выгодными” жертвами, ведь ввиду преклонного возраста пенсионеры не могут детально запомнить, а позже описать обманувших их людей.





Не так давно в г. Гродно произошел случай мошенничества, жертвой которого стала 64-летняя пенсионерка. «Мама, я попал в ДТП, сбил ребенка», – именно такие слова услышала в трубке домашнего телефона будущая потерпевшая. Далее события развивались по заранее продуманному сценарию злоумышленников, которые, сыграв на материнских чувствах, смогли убедить женщину перевести имеющиеся у нее деньги на счет в банке, который, как выяснилось позже, располагается на территории Литвы.

Еще один случай, в основу которого легла иная схема мошенничества, произошел 10 января в Гомеле. Две женщины под видом медработников проникли в квартиру к 80-летним супругам. Они рассказали пенсионерам историю о бесплатных медицинских процедурах. Результат визита псевдоврачей – исчезновение крупной суммы денежных средств.

Похожая история произошла 11 июля 2016 года в д. Радунь Жуховичского сельсовета. Две женщины, предположительно цыганской народности, продавали постельные принадлежности. Однако, судя по тому, что у одной из местных пенсионерок после визита незнакомок пропал кошелек с 80 руб., это была далеко не их основная цель, а только предлог попасть в дом. Пожилая женщина обратилась в милицию лишь спустя месяц. А сделать это нужно было гораздо раньше, сразу же после обнаружения пропажи.

Стоит помнить, мошенники – тонкие психологи, которые хорошо знают, как ввести пожилого человека в заблуждение. Зачастую, чтобы проникнуть в дом будущей жертвы, злоумышленники используют подобного рода фразы: «Я ваш новый социальный работник», «Нам нужно проверить вашу плиту (счетчик, электропроводку)», «Предлагаем вам чудодейственное лекарство, которое обязательно избавит вас от всех болезней», «На вас порча, которую нужно обязательно снять». Одним словом, фантазия мошенников безгранична: они играют на родственных чувствах пожилых людей, продают товар, купленный за копейки на оптовых рынках, под видом дорогостоящего, обманывают пенсионеров с выигрышами в лотереях, различных акциях, спекулируют на желании людей преклонного возраста подлечиться и поправить свое здоровье и т.д.