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«Старались показывать атакующий футбол». Интервью с тренером сборной Беларуси по мини-футболу

03.02.2019 23:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Приятной новостью на неделе стало выступление наших мини-футболистов: сборная Беларуси проводила матчи квалификации к чемпионату мира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

На начальной стадии соперники не самые грозные, тем не менее, расслабленности наша команда не допускала и, выиграв все три матча, уверенно вышла в следующий раунд, который пройдет уже в октябре 2019 года.

Поговорим о прошедших матчах и об ожиданиях от будущих дуэлей с главным тренером белорусской сборной Андреем Толмачем.

Если говорить в общем, вы довольны результатом квалификации?

«Старались показывать атакующий футбол». Интервью с тренером сборной Беларуси по мини-футболу

Андрей Толмач, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:
Конечно, я считаю, что сборная выступила достаточно успешно. Во всех играх старались показывать атакующий футбол, играть с позиции силы. Что-то получилось, что-то нет, но мы решили ту задачу, которая перед нами ставилась, и вышли с первого места в следующий отборочный раунд.

Три крупные победы. Все-таки подметили для себя какие-то аспекты игры или нет никаких вопросов в плане игры ребят?

Андрей Толмач:
Всегда есть вопросы, всегда хочется играть лучше, но мы отталкивались от силы соперников. Я считаю, что наша сборная все-таки сильнее, чем наши соперники, поэтому, мне кажется, результат закономерный. Наверное, если бы мы реализовали те моменты, которые были у нас по ходу игр, мы забивали бы больше. Не всё получилось в этом плане. В целом, считаю, что ребята достойно выглядели во всех играх.

Несмотря на то что в соперниках у нас были не самые рейтинговые сборные, мы серьезно готовились к каждой игре, изучали очень серьезно соперников и знали, что они будут делать на площадке. Наверное, это нам и помогло.

5:0 в двух первых играх. Не сильно ли это расслабило игроков и их рвение к победе?

Андрей Толмач:
Нет. Выходили на каждую игру мотивированными. Я даже больше скажу: на каждую смену во время игры ребята выходили мотивированными. Домашняя площадка, много зрителей. Никакой расхлябанности не было, и проблем с мотиваций также.

От кого из соперников ждали наибольшего сопротивления?

«Старались показывать атакующий футбол». Интервью с тренером сборной Беларуси по мини-футболу

Андрей Толмач:
От первого нашего соперника – от балканской команды. Мы не владели в полной степени информацией об этой команде: не было записей игр, поэтому мы искали видеонарезки отдельных футболистов в матчах за клубы, в которых они выступают, анализировали и готовились. Как показал итог турнира, лучший бомбардир был именно в балканской команде. И мы смогли его нейтрализовать, он нам не забил и не доставил каких-то неприятностей.

Было ли проблемой то, что вы раньше не встречались с соперниками?

Андрей Толмач:
Сейчас, в век интернета, оценивать команду можно на уровне других команд, сопоставимых с нами или пониже классом. Так что это не было большой проблемой.

Домашние трибуны – это плюс в таких случаях или определенная ответственность?

Андрей Толмач:
Конечно, с одной стороны, это груз ответственности, но с другой, всегда приятно играть на своей площадке. Ведь приходят много зрителей, много специалистов, родных, друзей, а это всё – дополнительная мотивация.

А о чем вы разговариваете с игроками непосредственно перед матчем? Мотивируете ли их?

Андрей Толмач:
Мы совмещаем установку на игру с разбором игры соперника, показываем основные моменты. Ну и дополнительно находим слова, чтобы ребят мотивировать.

А сами волнуетесь?

Андрей Толмач:
Конечно, бывает, что волнуешься. Но волноваться нужно до стартового свистка, дальше ты уже оцениваешь действия своих игроков и действия соперника.

В тренировочном процессе игрокам столицы чуть легче? Они все-таки привыкли к вашим требованиям.

«Старались показывать атакующий футбол». Интервью с тренером сборной Беларуси по мини-футболу

Андрей Толмач:
Наверное, легче. Когда ты в команде находишься целый год и руководишь коллективом, ребята быстро понимают требования к ним. В сборной немножко сложнее. Но я благодарен ребятам: то, что мы готовили, они исполняли на площадке.

В нынешней сборной вы можете выделить лидера?

Андрей Толмач:
Скажу, что все ребята сыграли достаточно ровно. Пока не скажу, что есть ярковыраженный лидер, через которого строится игра, все ребята выглядели хорошо. Но я надеюсь, что в следующих играх лидеры проявят себя и еще появятся.

Отсутствие лидеров – это проблема для команды?

Андрей Толмач:
На данном этапе проблем не было, но я думаю, что в дальнейшем нескольким футболистам нужно проявить свои лидерские качества, чтобы проходить дальше.

А что касается бомбардиров? В играх, которые прошли, не было ни одного игрока, который забил бы дважды. С одной стороны, это значит, что забивать могут многие, но с другой стороны, у команды нет четко выраженного бомбардира.

«Старались показывать атакующий футбол». Интервью с тренером сборной Беларуси по мини-футболу

Андрей Толмач:
Отталкивались от командной игры, не строили игру под одного футболиста, наверное, поэтому такой результат. У нас достаточно квалифицированные футболисты собраны в сборной. По причине травм не смогли приехать некоторые футболисты, которые вполне могли стать лидерами команды. Но те люди, которые выходили на площадку, выполняли свою работу на 5 баллов.

Средний возраст наших футболистов – около 30 лет. Это не много для такого динамичного вида спорта?

Андрей Толмач:
Скажу, что есть определенные проблемы. Конечно, хочется, чтобы была подпитка от молодежи. К сожалению, пока нет или немного тех футболистов молодых, которые могут влиться в ряды сборной. У нас прошла смена поколений, ушло то заслуженное поколение мини-футболистов, которое выводило нашу команду на финальную часть чемпионата Европы в 2010 году. Произошла смена поколений. Пытаемся подтягивать молодых ребят, но пока не хватает опыта международного.

Если говорить о будущем, дальше – Италия, Венгрия, Англия. Такой состав соперников не пугает? Если судить по рейтингу, то уступаем мы только Италии.

«Старались показывать атакующий футбол». Интервью с тренером сборной Беларуси по мини-футболу

Андрей Толмач:
Я считаю, что группа достаточно ровная. Особняком стоит сборная Италии, но мы играли с ними совсем недавно в Минске: одну игру проиграли, вторую сыграли вничью. Бороться можно со всеми соперниками. И мы будем готовиться серьезно, однозначно стоит задача – выйти в следуюущий раунд.

От Европы на чемпионат мира всего шесть квот, при том, что от Азии, к примеру, пять, от Африки – четыре, хотя уровень там все-таки пониже. Насколько справедлива такая система?

Андрей Толмач:
Это распределение ФИФА. Хотя, конечно, в Европе футзал развит получше, чем в этих странах. Понятно, особняком стоит Южная Америка со своими командами. Но в Азии, наверное, только несколько команд, которые могут составить конкуренцию европейским сборным, остальные на порядок слабее.

Для популяризации и развития мини-футбола в мире, наверное, это хорошо. Но для нас нужно попасть в шестерку команд от Европы, чтобы пробиться на чемпионат мира. Это очень сложно.

Реально ли попасть в эту шестерку участников чемпионата мира?

Андрей Толмач:
Мы ставим задачу от этапа к этапу. Первый этап мы прошли. На следующем этапе нам надо занимать первые два места. Потом попадаешь в элитный раунд и только потом – в стыковые игры, в стадию плей-офф. Пока задача следующая – пройти в основной раунд.

«Старались показывать атакующий футбол». Интервью с тренером сборной Беларуси по мини-футболу
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Приятной новостью на неделе стало выступление наших мини-футболистов: сборная Беларуси проводила матчи квалификации к чемпионату мира, сообщили...
 
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