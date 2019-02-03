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Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города

03.02.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился, наступили будни. Эта фраза сейчас как нельзя лучше относится к представителям фигурного катания, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Гости разъехались по домам, а фигуристы продолжают шлифовать свои программы в преддверии других важных стартов.

Наш корреспондент Наталья Федорцова решила встретиться с белорусскими героями прошедшего форума – Юрием Гулицким и Анной Кубликовой, чтобы узнать, как проходят рабочие будни у нашего танцевального дуэта.

Об атмосфере на чемпионате Европы. «Минск-Арена поддерживала всех. Было классно»

Наталья Федорцова, СТВ:
После чемпионата Европы прошло не так много времени, но, тем не менее, эмоции уже успели утихнуть?

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города

Юрий Гулицки, участник чемпионата Европы по фигурному катанию:
Наверное, ещё нет, пока под впечатлением от турнира. Хорошее, приподнятое настроение до сих пор сохранилось. Действительно, чемпионат Европы зарядил нас позитивом. Думаю, этот старт станет отличным заделом на будущее.

Наталья Федорцова:
А вообще выступление на Минск-Арене отличалось от выступления на других ледовых площадках?

Анна Кубликова, участник чемпионата Европы по фигурному катанию:
Да, безусловно, отличалось, в первую очередь, поддержкой. Мы ведь катались и при пустых трибунах, а тут полная арена: родные, близкие – все поддерживают.

Наталья Федорцова:
Были ли такие ситуации, в которых на правах хозяев помогали другим спортсменам?

Юрий Гулицкий:
Конечно, многие ребята даже банально спрашивали, как передвигаться на арене, где что расположено. Просили подробнее рассказать про город, советовались, что посмотреть. Опять же, все спортсмены отмечали, что поддержка трибун была колоссальной: Минск-Арена поддерживала всех. Было классно.

Слёзы побед и горечь разочарований: подводим итоги ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Всегда здорово, когда есть за кем тянуться»

Наталья Федорцова:
У вас самих были фавориты на чемпионате?

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города

Анна Кубликова:
Лично я болела за нашу, а точнее российскую, пару, с которой вместе тренируемся – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И мне очень нравится французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Наталья Федорцова:
А были пары, на которых хотелось равняться?

Юрий Гулицкий:
Наверное, пары топ-5. Всегда здорово, когда есть за кем тянуться, когда есть ориентир. Безусловно, смотрим их программы, берём что-то для себя: высокие скорости, качественное исполнение элементов. Но вместе с тем стараемся не терять свою индивидуальность.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

О результатах на ЧЕ. «Мы действительно хорошо откатались, заняли хорошее место»

Наталья Федорцова:
Многие эксперты говорили, что задача-максимум для вашей пары – выход в произвольную программу. Действительно ли это был максимум?

Юрий Гулицкий:
Может, не столько максимум, сколько наша основная задача. Максимум – он и есть максимум, во всех смыслах: попасть в 15 сильнейших было бы ещё лучше. Но мы действительно хорошо откатались, заняли хорошее место, получили хорошие оценки. Даже судьи и технические специалисты оставили лестные отзывы. Будем стараться дальше с каждым стартом прибавлять в своих результатах и улучшать позиции.

Наталья Федорцова:
Вы остались довольны результатом. А тренеры?

Анна Кубликова:
Тренеры тоже остались довольны. Пока разбора полётов не было.

Кубликова и Гулицкий: «ЧЕ зарядил нас позитивной энергетикой. Это будет хорошим заделом на будущее»

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

Как тренирует Александр Жулин 

Наталья Федорцова:
В поисковой строке существует отдельно сформулированный запрос «как тренирует Жулин». Ребят, так как тренирует Жулин?

Юрий Гулицкий:
Спокойно. Действительно, можно отметить, что это спокойный тренировочный процесс. У Александра Вячеславовича не бывает перепадов настроения. Он всегда заряжен на позитив, старается поддерживать, что бы ни случилось. Постоянно повторяет фразу: всё будет хорошо. Это даже стало нашей ключевой фразой со всем тренерским штабом. Даже перед соревнованиями старается нас психологически разгрузить. Но, вместе с тем, работа над ошибками всегда ведётся. Все огрехи, ошибки, помарки не проходят мимо. Каждый наш прокат на особом контроле.

Наталья Федорцова:
И какое наказание предусмотрено за помарки и огрехи от спокойного тренера?

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города

Юрий Гулицкий:
Нужно переделывать элемент снова и снова, пока не получится без ошибок.

Наталья Федорцова:
Какое было первое впечатление от тренировок с Александром Вячеславовичем? Долго притирались или сразу нашли общий язык?

Анна Кубликова:
Не сказала бы, что пришлось притираться. Согласна с Юрой – абсолютно спокойный, позитивный тренер. Хотя, помню, перед первой тренировкой сильно нервничала.

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Наталья Федорцова:
А это спокойствие не расхолаживает?

Юрий Гулицкий:
Нет, абсолютно. Пусть это всё и без напряжения происходит, прекрасно понимаешь, какие специалисты перед тобой стоят. Они всегда найдут подход и бездельничать точно не дадут. Поэтому весь тренировочный процесс у нас достаточно классный и, вместе с тем, продуктивный.

Наталья Федорцова:
За пределами льда с тренерами общаетесь?

Юрий Гулицкий:
Знаете, столько времени проводим на тренировках, что из свободного времени только дорога до дома, ужин и сон. И на следующий день снова все вместе видимся на льду.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

О тренировочном процессе

Наталья Федорцова:
Тренировочный процесс базируется исключительно в Москве?

Юрий Гулицкий:
Могу сказать, что достаточное количество времени проводим и в Минске. Но да, в каком-то плане живём на два города.

Наталья Федорцова:
Не тяжело психологически так часто место менять?

Анна Кубликова:
Нет, не сложно. Я бы даже сказала наоборот: когда рутина затягивает, взял да и поменял город.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

О решении Алексея Ягудина создать в Беларуси школу фигурного катания

Наталья Федорцова:
Фигурное катание в Беларуси не сильно развито, за державу не обидно, что для того, чтобы чего-то добиться в этом виде спорта, нужно уезжать за рубеж?

Юрий Гулицкий:
Тут, наверное, не столько обида, сколько играет роль тот факт, что история белорусского фигурного катания не имеет глубоких традиций, своей самобытной истории, именитых тренеров. Поэтому все и уезжают за границу, там специалисты с мировым именем. Их знают и судьи, и технические специалисты. Поверьте, этот факт имеет значение. Но это проблема не только Беларуси, многие, даже европейские страны, сталкиваются с подобными трудностями. Однако сейчас много детей приходят в фигурное катание, самое главное, чтобы сейчас был хороший отбор, с ребятами качественно работали, чтобы до уровня национальной команды доходило как можно больше спортсменов с хорошими навыками. Тогда будет сильная конкуренция внутри самой сборной, что позволит показывать высокие результаты на мировом уровне.

Наталья Федорцова:
Как думаете решение Алексея Ягудина создать в Беларуси свою школу возымеет какой-то эффект или это просто пиар-акция?

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города

Юрий Гулицкий:
Конечно, мы надеемся, что всё сложится, и Алексей будет приезжать сюда как можно чаще. Сам будет тренировать и контролировать всё происходящее на льду. Думаю, что это плюс для всего белорусского фигурного катания.

Алексей Ягудин: буду частым гостем Минска, постараемся сделать школу фигурного катания

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Некоторые даже говорили, что мы сподвигли их встать на коньки и научиться кататься»

Наталья Федорцова:
А сам чемпионат Европы повлияет на развитие фигурного катания или праздник прошёл и всё вернётся на круги своя?

Анна Кубликова:
По крайней мере, должно повлиять. Думаю, появится больше желающих заниматься фигурным катанием. Даже сейчас, после соревнований в соцсетях многие стали писать, благодарить за наше катание, проделанную работу. Некоторые даже говорили, что мы сподвигли их встать на коньки и научиться кататься. Причём писали как взрослые, так и дети.

Наталья Федорцова:
Тем не менее, за последнее время много специалистов отвечали на вопрос «чего не хватает белорусскому фигурному катанию?». Ваше мнение, как людей максимально вовлечённых?

Юрий Гулицкий:
Нам нужно время. Необходимо больше стартов, больше выступлений, чтобы хватало возможностей зарекомендовывать себя перед судьями, в общем, показывать себя как можно чаще. Если говорить более общо, пожалуй, нам нужны спортсмены высокой квалификации.

Наталья Федорцова:
И что нужно, чтобы они появились. Понятное дело, тренеры, но, может, что-то ещё: больше льда, лучшая материальная база?

Юрий Гулицкий:
Материальная база, поддержка всегда будет только подстёгивать спортсмена. Многие рано заканчивают профессиональную карьеру, ещё на юниорском уровне как раз из-за отсутствия вот этой материальной базы. Что касается льда, его достаточно и в Минске, и в регионах. Так что будем надеяться, что в ближайшее время белорусские спортсмены будут представлены во всех видах.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Если тренируемся в Минске, то лёд уже в 8 утра»

Наталья Федорцова:
Бытует мнение, что у фигуристов с хоккеистами напряжённые отношения, как раз из-за проблем со льдом. Стереотип или на самом деле так?

Юрий Гулицкий:
Сейчас уже, наверное, такой проблемы не существует. А вот раньше, во времена тренировок в ледовом дворце, часто возникали споры за лёд, когда кому удобнее заниматься. Но, повторюсь, сейчас с такими проблемами не сталкиваемся.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города

Наталья Федорцова:
А с какими сталкиваетесь? Ведь уже ушли такие детские проблемы как, к примеру, ранние подъёмы

Анна Кубликова:
Нет, уверяю вас, не ушли. Что-что, а вот ранние подъёмы остались. Если тренируемся в Минске, то лёд уже в 8 утра.

Юрий Гулицкий:
Хотя, уже такого, как в детстве, занятие в 6:45 – нет. Как сейчас помню, ещё толком не проснулся, еле сдерживаешься, чтобы глаза не закрыть, не понимаешь, что происходит, а тебе нужно кататься. А сейчас проблемы более взрослые. Например, поиск возможностей для проведения сборов в Москве. Хотелось бы большей материальной поддержки. Постоянно находимся в поиске спонсоров. Будем откровенны, мы в этом нуждаемся. Материально-техническая база? Она хороша как здесь, в Минске, так и в Москве. А так, неплохую поддержку нам оказывает белорусский союз конькобежцев.

Наталья Федорцова:
Говорили, выходите на лёд в восемь утра, а сколько раз за день в принципе выходите на лёд?

Анна Кубликова:
В основном два раза, хотя, порой, бывает, что и три.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Во время выступлений уже не думаю, как улыбнуться»

Наталья Федорцова:
Но тренировки ограничиваются не только льдом, что ещё делаете?

Анна Кубликова:
Хореография, общая физическая подготовка, занимаемся с акробатом, отрабатывая все поддержки. С хореографом отрабатываем каждый жест, каждый взгляд.

Наталья Федорцова:
Вот, кстати, кто отвечает за такое понятие, как артистизм?

Анна Кубликова:
Хореограф, ну и Александр Вячеславович, конечно же.

Юрий Гулицкий:
Да, каждый жест, каждая улыбка обговаривается, порой даже показывают, как это должно делаться. Ну а мы стараемся это по максимуму перенести на лёд.

Наталья Федорцова:
Насчёт эмоций, что занимает мысли во время выступлений?

Анна Кубликова:
Эмоций? Ну, я точно во время выступлений уже не думаю, как улыбнуться. Могу сказать, что в одном и том же месте программы у меня каждый раз будут разные эмоции. Что чувствую, то и на лице. Что касается элементов, да, думаю, как их чисто выполнить.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

«Разговоров по поводу того, что я фигурист, хватало»

Наталья Федорцова:
А сейчас вопрос чисто для Юры. Фигурное катание считается не мужским видом спорта. В детстве из-за этого не было проблем со сверстниками?

Юрий Гулицкий:
Конечно, такое возникало. Но, кроме фигурного катания, занимался ещё и теннисом, и плаванием. Тем не менее, разговоров по поводу того, что я фигурист, хватало. Однако как только стали приходить результаты, к примеру, на национальном уровне, это всё сменилось каким-то восхищением.

Наталья Федорцова:
Плавание, теннис, почему остались в фигурном катании?

Юрий Гулицкий:
Желание закончить возникало, но так, чтобы я уже точно пришёл к этому решению – такого не было. В детстве мама часто говорила: ну, давай ещё годик, а там посмотрим. И после того, как перешёл в танцы, уже совсем не хотелось заканчивать, а сейчас тем более.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

Об оценках в фигурном катании

Наталья Федорцова:
Система оценок в фигурном катании достаточно субъективна. Приходилось ли когда-нибудь сетовать на судей?

Юрий Гулицкий:
Да, бывало. Даже в этом сезоне. На одних стартах у нас хорошие баллы, а иногда вообще не понимаем, почему такие оценки. Конечно, подходим к техническим специалистам, просим разъяснить. Надо признать, что когда у нас, как у пары, пока ещё нет своего лица, то приходится сталкиваться с совершенно разными оценками.

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Наталья Федорцова:
В ситуациях, когда видите, что вас откровенно недооценили, насколько сложно не опустить руки и идти дальше?

Анна Кубликова:
Я бы сказала наоборот, возникает желание доказать, что мы чего-то стоим. Руки точно не опускаем.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

О знакомстве и решении Анны оставить карьеру в России

Наталья Федорцова:
Аня – русская, тренер – тоже из России, однако пара выступает за Беларусь. Получается, мир фигурного катания максимально интернациональный и нет этих сложностей с легионерским статусом и проблем со сменой паспортов?

Юрий Гулицкий:
Ну, с Аней тоже не всё просто было. В первую очередь, её нужно было открепить от российской федерации фигурного катания. Мы благодарны, что они отпустили Аню к нам. Потом очень долго занимались тем, чтобы получить вид на жительство, чтобы выступать уже за Беларусь. Ну, а для Олимпийских игр… Сначала нужно туда отобраться, а потом будем решать проблему с белорусским паспортом. Поэтому у нас пока такая союзная пара, как Союзное государство, но мы постепенно делаем из Ани гражданку Беларуси.

Наталья Федорцова:
Аня, а в целом насколько сложно вам далось решение оставить российскую карьеру?

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города

Анна Кубликова:
Вообще не сложно. Согласилась буквально сразу, даже не раздумывая, стала в пару с Юрой. Наоборот, для меня это очень хороший шанс, поскольку на родине не сложилось. Целый год не могла найти партнёра. Уже практически завершила со спортом, а тут такая возможность, и я ни на секунду не пожалела.

Наталья Федорцова:
А вообще, кто на кого вышел, как вы друг друга нашли?

Анна Кубликова:
Это было в Москве. Пётр Вячеславович Дурнев предложил мою кандидатуру Татьяне Ильиничне Беляевой. Они очень хорошо общаются, поэтому знали, что есть я без пары и Юра один.

Юрий Гулицкий:
Да, помню, Татьяна Ильинична предложила с Аней покататься. Попробовали и через некоторое время пришли к выводу, что нужно становиться в пару.

Наталья Федорцова:
Какое первое впечатление было от первых прокатов и друг о друге в целом?

Анна Кубликова:
На первой тренировке Юра был очень сосредоточенным. Мы мало общались, и он серьёзно был настроен на работу: никаких шуточек, ничего.

Наталья Федорцова:
А сейчас?

Анна Кубликова:
Сейчас уже с этим попроще. Даже с тренерами уже можем где-то и пошутить, и посмеяться, чтобы разрядить обстановку, а потом опять работать. Первое время смущались, конечно, но уже прошло.

Наталья Федорцова:
А Юра, что подумал о Ане?

Юрий Гулицкий:
Ну, сосредоточенным я был, потому что ещё и Александр Вячеславович Жулин был на тренировке. Но я знал, что девочка хорошая, с хорошим катанием, растяжкой. С первых прокатов понял, что сможем кататься вместе.

Наталья Федорцова:
Как вы вышли на Жулина, или он вышел на вас?

Юрий Гулицкий:
Поступило предложение от Александра Вячеславовича нашим тренерам. Так и получилось, что стали вместе работать.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

О работе в паре. «Иногда получается сдержаться, а порой эмоции захлёстывают»

Наталья Федорцова:
Работать в паре достаточно сложно. Было ли такое, что в голове проносится: «Что ты творишь, сейчас всё испортишь»?

Юрий Гулицкий:
Ну, если не каждый день, то через день точно бывает. Понимаешь, что отвечаешь и за себя, и за партнёра. Поэтому самоанализа хватает. Мне это, порой, даже мешает: понимаю, что мог лучше, от этого начинаю расстраиваться, потом заводиться, и после едем переделывать элемент снова и снова. Но это спорт, и без самоанализа в нём сложно: ведь это залог развития.

Наталья Федорцова:
Как между собой сглаживаете конфликты. Ведь явно без них не обходится?

Анна Кубликова:
Лучший выход – сразу как можно дальше отъехать друг от друга, чтобы не наговорить лишнего, а потом молча сделать неполучившийся элемент ещё раз.

Юрий Гулицкий:
Да, подышать, и либо медленно всё разобрать, либо переключиться на что-то другое, чтобы не ухудшать ситуацию. Но, чуть что, мы и сами стараемся сглаживать углы, и тренеры тоже отличные психологи. 

Наталья Федорцова:
А в целом, сложно ли уйти от взаимных упрёков?

Анна Кубликова:
Раз на раз не приходится: иногда получается сдержаться, а порой эмоции захлёстывают.

Наталья Федорцова:
Если что-то не получается, кто кого поддерживает и утешает?

Анна Кубликова:
Всегда по-разному. Но со сложностями стараемся справляться вместе. Я бы сказала, что тут очень сильно помогают тренеры.

Юрий Гулицкий:
Да, стараемся не забывать, что если неудача в первом танце, есть второй, где можно исправить ошибки и улучшить позиции. Или в следующем старте будет лучше, для того мы и тренируемся.

Наталья Федорцова:
Есть ли в вашей паре лидер? Кто кого старается за собой тянуть?

Анна Кубликова:
Мне кажется, что у нас Юра лидер. На тренировках всем командует он: что мы делаем, куда мы едем. Обычно я просто киваю и говорю «да, поехали».

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

Кто придумывает костюмы и макияж для выступлений

Наталья Федорцова:
Тренировки, программа выступления – понятно, кто этим занимается. А кто придумывает костюмы, макияж и причёску для Ани, и кто вообще это делает?

Анна Кубликова:
Придумываем вместе с тренерами.

Юрий Гулицкий:
Работаем с ателье. Там дизайнеры предлагают различные ткани, модели, цветовую гамму. Но и мы даём свои рекомендации, если что, объясняем, почему тот или иной вариант для нас неудобен. В общем, всё решаем коллективом.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города

Анна Кубликова:
Что касается макияжа и причёски – всё люблю делать сама. Это уже стало своеобразным ритуалом за полтора-два часа до выхода.

Наталья Федорцова:
Откровенно говоря, думала, что вас отдельно гримируют специально обученные люди.

Анна Кубликова:
На чемпионате Европы первый раз у нас был гримёр. Мне делали макияж на первые два тренировочных дня, но на сами соревнования почему-то решила всё взять в свои руки.

Наталья Федорцова:
И руки от волнения не дрожат?

Анна Кубликова:
Иногда дрожат. Но я люблю всё сама, это уже просто привычка. Со своим макияжем чувствую себя увереннее. А с волосами ещё интереснее: гримёры не всегда учитывают нашу специфику. На тренировке была красивая причёска, но в процессе выступления всё стало распадаться, а я уже знаю, как сделать так, чтобы и красиво было, и удобно, и ничего не развалилось.

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

О селфи с Президентом

Наталья Федорцова:
Во время гала-шоу удалось сделать селфи с Президентом, после этого подписчиков в Instagram прибавилось?

Юрий Гулицкий:
Ну, лайков, как минимум, точно насобиралось. Все писали, что фото с Александром Григорьевичем – это очень круто. Было волнительно, но зато осталась хорошая память.

Что публиковали участники и гости ЧЕ по фигурному катанию. Репортаж из соцсетей

Анна Кубликова и Юрий Гулицкий: в каком-то плане живём на два города
Фото: instagram.com/yury_hulitski

О предстоящем чемпионате мира

Наталья Федорцова:
Следующий важный старт – чемпионат мира. Что будет считаться хорошим результатом? И поменялись ли ваши цели после чемпионата Европы?

Анна Кубликова:
Хороший результат – это хорошее выполнение наших программ. Честно говоря, не знаю, какой там будет состав, поэтому пока сложно рассуждать.

Юрий Гулицкий:
Хочется чисто откататься и улучшить свои баллы. В любом случае, чемпионат Европы придал уверенности, и на мире будем делать всё по максимуму.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился, наступили будни. Эта фраза сейчас как нельзя лучше относится к представителям фигурного...
 
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