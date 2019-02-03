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СМИ: мощнейшая африканская армия хочет купить у Беларуси вооружения на 175 миллионов евро

04.02.2019 00:53 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: мощнейшая африканская армия хочет купить у Беларуси вооружения на 175 миллионов евро

В январе несколько африканских и европейских изданий распространило информацию о переговорах между Анголой и Беларусью по возможному приобретению в Минске систем противовоздушной обороны на сумму 175 млн евро.

Ангольские и португальские СМИ ссылаются на послание президента Анголы Жуана Лоуренсо,  в котором он оправдывает сделку необходимостью гарантировать работу и функционирование системы противовоздушной обороны больших городов и стратегических экономических объектов страны.

Также раскрываются некоторые ее подробности. В ней, согласно распространенной информации, принимают участие Банк развития Республики Беларусь, компания «Тетраэдр» и страховая компания «Белэксимгарант».

Отмечается, что Ангола обладает одними из крупнейших вооруженных сил в Африке, насчитывающими в общей сложности более 100 000 военнослужащих в сухопутных силах, ВВС и ВМФ. В ангольском бюджете на оборонительные нужды в 2019 году запланировано 1,650 млрд. евро, что эквивалентно 5,16% всех годовых государственных расходов.

Напомним, что в январе в Минске с официальным визитом побывал глава другой африканской страны Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Поездка и достигнутые договоренности вызвали большой интерес у африканских СМИ.

Как сообщается, в Минске Эммерсон Мнангагва подписал восемь соглашений и разработал грандиозную инфраструктурную схему, которая сделает Зимбабве региональным транспортным и логистическим центром.

Речь идет об автомагистрали и железнодорожной сети, которая может быть построена в рамках трехстороннего соглашения между Зимбабве, Беларусью и Китаем и соединит Индийский и Атлантический океаны через Южную Африку и Зимбабве. Для реализации проекта планируется создать совместное предприятие.

Также упоминаются инвестиции Беларуси в ирригационные системы, жилищное строительство, дороги (возможно, с Китаем) и солнечную электростанцию ​​мощностью 100 МВт. По информации местных СМИ, белорусская компания проводит геологоразведочные работы на 270 000 квадратных километрах и уже сделала предварительные отчеты о залежах  золота, хрома и лития. Также планируется создать транспортную компанию с парком в 1000 единиц техники.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе несколько африканских и европейских изданий распространило информацию о переговорах между Анголой и Беларусью по возможному приобретению в Минске...
 
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