СМИ: мощнейшая африканская армия хочет купить у Беларуси вооружения на 175 миллионов евро





В январе несколько африканских и европейских изданий распространило информацию о переговорах между Анголой и Беларусью по возможному приобретению в Минске систем противовоздушной обороны на сумму 175 млн евро.

Ангольские и португальские СМИ ссылаются на послание президента Анголы Жуана Лоуренсо, в котором он оправдывает сделку необходимостью гарантировать работу и функционирование системы противовоздушной обороны больших городов и стратегических экономических объектов страны.

Также раскрываются некоторые ее подробности. В ней, согласно распространенной информации, принимают участие Банк развития Республики Беларусь, компания «Тетраэдр» и страховая компания «Белэксимгарант».

Отмечается, что Ангола обладает одними из крупнейших вооруженных сил в Африке, насчитывающими в общей сложности более 100 000 военнослужащих в сухопутных силах, ВВС и ВМФ. В ангольском бюджете на оборонительные нужды в 2019 году запланировано 1,650 млрд. евро, что эквивалентно 5,16% всех годовых государственных расходов.

Напомним, что в январе в Минске с официальным визитом побывал глава другой африканской страны Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Поездка и достигнутые договоренности вызвали большой интерес у африканских СМИ .

Как сообщается, в Минске Эммерсон Мнангагва подписал восемь соглашений и разработал грандиозную инфраструктурную схему, которая сделает Зимбабве региональным транспортным и логистическим центром.

Речь идет об автомагистрали и железнодорожной сети, которая может быть построена в рамках трехстороннего соглашения между Зимбабве, Беларусью и Китаем и соединит Индийский и Атлантический океаны через Южную Африку и Зимбабве. Для реализации проекта планируется создать совместное предприятие.

Также упоминаются инвестиции Беларуси в ирригационные системы, жилищное строительство, дороги (возможно, с Китаем) и солнечную электростанцию ​​мощностью 100 МВт. По информации местных СМИ, белорусская компания проводит геологоразведочные работы на 270 000 квадратных километрах и уже сделала предварительные отчеты о залежах золота, хрома и лития. Также планируется создать транспортную компанию с парком в 1000 единиц техники.