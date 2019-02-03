Защитит ваш дом от протечек... Что такое «Аквасторож» и как он работает?

Маленькая протечка очень часто становится причиной очень больших проблем, как для владельцев квартиры, так и для обладателей частного дома. Причины возникновение протечки разные: несовершенство водопроводной системы, ошибка при монтаже элементов водопровода, использование некачественных деталей, неправильность эксплуатации водопровода или отсутствии грамотного технического обслуживания.



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Локальная квартирная катастрофа может произойти даже из-за обычной человеческой рассеянности: забыли закрыть кран и т.п. Предусмотрительным домовладельцам мы рекомендуем обратить свое внимание на системы защиты от протечек «Аквасторож».

Что такое «Аквасторож» и как он работает?

Система защиты от протечек Аквасторож представляет собой набор из нескольких устройств: контроллер, набор датчиков и краны с электроприводом.



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Датчики системы раскладываются в местах возможной протечки: в ванной, возле стиральной и посудомоечной машины, на кухне. Как только вода попадает на датчик, на блок управления (контроллер) поступает сигнал, затем контроллер отключает водоснабжение с помощью специально установленных кранов с электроприводом.



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Конечно, небольшая часть воды все же окажется на полу, но протечка будет продолжаться совсем не долго, всего лишь 3 секунды. Как только сенсоры отреагируют на изменение ситуации, вода будет перекрыта по всему дому и протечка прекратится. Это сохранит дорогостоящий ремонт, а также расходы на компенсацию соседям снизу за испорченную квартиру. Вам останется лишь вытереть пол, устранить протечку и снова подключить систему водоснабжения. “Аквасторож” - одна из самых популярных систем по предотвращению протечек.

Стандартная комплектация любой системы защиты от протечек «Аквасторож» включает в себя краны (один или два), контролер, блок питания и датчики. Элементы системы выглядят очень стильно и аккуратно, они легко впишутся в современный интерьер. В коробке имеется подробная инструкция, поэтому все устройства не сложно собрать и установить самостоятельно.



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Основной управляющий блок (он же контроллер) устроен очень удобно и позволяет откорректировать комплектность системы под потребности конкретного дома. Например, если необходимо сделать систему беспроводной и подключить беспроводные датчики, достаточно добавить в систему радио-базу, для которой предусмотрен специальный разъем. С такой же легкостью этот элемент можно и удалить. Имеются также разъемы для дополнительных панелей, которые позволяют при необходимости увеличить количество проводных датчиков или подключить сторонние устройства (реле для подключения насоса или модуля GSM – оповещений).

Установленных батареек хватит на целый год эффективной работы системы при использовании беспроводных датчиков. Изготовитель гарантирует бесперебойную работу системы в течение четырех лет, а гарантия на проводные датчики – пожизненная.

Следует заметить, что в последние годы постоянно растет спрос на системы «Аквасторож» среди белорусских потребителей. Многие из них на своем опыте убедились в печальной статистике, которая утверждает, что ущерб имуществу, наносимый заливами и протечками в 3 раза превышает потери и убытки от квартирных краж!

И самое главное: предотвратить локальный потоп, просто установив дома систему защиты от протечек, гораздо проще, чем исправлять его печальные последствия.

Получить более подробную консультацию и заказать систему "Аквасторож" можно по телефонам моб. 8 (029) 2-012-012; 8(029) 777-86-29; 8(029) 1-013-013

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