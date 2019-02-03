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Затраты на оказание ЖКУ в Беларуси в этом году планируют снизить на 5%

04.02.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг в Беларуси в 2019 году планируется снизить на 5% по сравнению с прошлым годом. Такая информация прозвучала в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63143.php

Затраты на оказание ЖКУ в Беларуси в этом году планируют снизить на 5%

Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов отметил, что утвержденный тариф на тепловую энергию покрывает не более 20% от ее себестоимости. "Тарифы на техобслуживание жилфонда, лифтов, на обращение с твердыми коммунальными отходами тарифы по сравнению с прошлым годом не поднялись ни на копейку. В этом выражается снижение затрат, обеспеченное организациями коммунального хозяйства", - добавил он.

Котельные ЖКХ ориентированы на использование местных видов топлива. "Самые оптимальные - щепа, фрезерованный торф. При сжигании щепы можно применять современные технологии и обеспечить снижение стоимости тепла по сравнению с использованием газа не менее чем на 20%", - пояснил министр.

Местные виды топлива реже всего используют котельные в Брестской и Минской областях, в лидерах же традиционно Витебская область.

Отвечая на вопрос о планах по модернизации котельных, министр отметил, что на этот год определен объем работ на более чем 800 объектах. "Необходимо за два года обеспечить ввод около 450 МВт дополнительных мощностей. Около 100 котельных подлежит переводу на местные виды топлива", - сказал Александр Терехов.

На себестоимость тепловой энергии влияет и состояние трубопроводов. Ежегодно в Беларуси заменяют не менее 4% от их эксплуатируемой протяженности.

 
 
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Затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг в Беларуси в 2019 году планируется снизить на 5% по сравнению с прошлым годом. Такая информация прозвучала в...
 
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