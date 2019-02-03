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«Беларусь: испытание временем». В Солигорске отметили 100 лет образования БССР.
04.02.2019 — Разное | Soligorsk News
16 января 2019 21:23 2322
«Беларусь: испытание временем». В Солигорске отметили 100 лет образования БССР.
16 января текущего года в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию образования БССР. Организатором мероприятие выступило управление идеологической работы культуры и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета совместно со Дворцом культуры г. Солигорска.
После хореографической зарисовки «Куточак Беларусі» в исполнении танцевального ансамбля «Искорка» на сцену поднялись председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева и заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Страпко.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие г.Солигорска и в связи со 100-летием со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики Почётной грамотой Солигорского районного исполнительного комитета была награждена Анна Лаврукевич (была председателем Солигорского горисполкома, генеральным директором государственного объединения «Белбыт», Депутатом палаты представителей Национального собрания РБ IV созыва). Звание «Почетный гражданин г. Солигорска» присвоено ей в 2003 году.
Стихотворение «Беларусі» исполнила Светлана Делендик, участница театра поэзии и музыки «Созвучие», и после творческой минутки на сцену вышла первый секретарь Солигорского районного комитета КПБ Александра Лавренцова.
Памятные медали различных номинаций были вручены группе ветеранов КПСС, ВЛКСМ и КП Беларуси, которые в разные годы внесли вклад в развитие БССР, Республики Беларусь и Солигорского района: учредителю производственного предприятия «Нива-холдинг» Сергею Романовичу, уже названному выше Федору Барановскому, председателю ветеранской организации МЧС Александру Слагоде, заместителю председателя Солигорской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Елене Козыревой, начальнику отдела кадров «Солигорской центральной районной больницы» Маржан Гендуговой, председатель Совета ветеранов ветеранской организации станции «Калий» Могилевского отделения Белорусской железной дороги Анне Луцкой, члену информационно-пропагандистской группы Солигорского райкома КПБ, члену КПБ Николаю Корнейчуку.
Ведущие также поблагодарили ветеранов, которые собрались на мероприятие, а после выступления почетных жителей Солигорска образцовый ансамбль танца «Искорка» исполнил танец «Полька-дедушка».
После выступления прозвучали песни о Беларуси в исполнении Кристины Кисличук, Геннадия Сивцова, Андрея Цубы, а также танцы в исполнении ансамбля ОАТ «Зорачкі» и ОАТ «Спадчына» Дворца культуры г. Солигорска.
После окончания торжественного мероприятия, посвящённого 100-летию образования БССР, состоялась танцевальная программа от дискоклуба «ИМПУЛЬС» Дворца культуры г. Солигорска.
Автор статьи: Марина ТЕРЕХОВА. Фото – Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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16 января 2019 21:23 2322 «Беларусь: испытание временем». В Солигорске отметили...
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