

«Беларусь: испытание временем». В Солигорске отметили 100 лет образования БССР. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

16 января текущего года в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию образования БССР. Организатором мероприятие выступило управление идеологической работы культуры и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета совместно со Дворцом культуры г. Солигорска.





























После хореографической зарисовки «Куточак Беларусі» в исполнении танцевального ансамбля «Искорка» на сцену поднялись председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева и заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Страпко.



Благодарственными письмами Солигорского районного Совета депутатов были награждены бывший генеральный директор стройтреста №3, заслуженный строитель БССР Николай Ашейчик, бывший заместитель генерального директора по экономике, финансам и управлению – начальником экономического управления ОАО «Беларуськалий» Федор Барановский, бывший заместитель начальника Солигорского районного отдела образования, отличник народного образования БССР Александра Лавренцова, бывший председатель Солигорского районного Совета ветеранов, отличник народного образования БССР Виктор Петрашко.











За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие г.Солигорска и в связи со 100-летием со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики Почётной грамотой Солигорского районного исполнительного комитета была награждена Анна Лаврукевич (была председателем Солигорского горисполкома, генеральным директором государственного объединения «Белбыт», Депутатом палаты представителей Национального собрания РБ IV созыва). Звание «Почетный гражданин г. Солигорска» присвоено ей в 2003 году.



Благодарственным письмом председателя Солигорского районного исполнительного комитета награждены основоположник уникального медицинского учреждения Республики Беларусь – «Республиканская больница спелеолечения» Анатолий Богданович, председатель СПК «Ланьский» Солигорского района с 1991 года Иван Гуринович, помощник генерального директора «Беларуськалий», полный кавалер знака «Шахтерская слава», «Заслуженный ветеран труда» Юрий Казеев.



Также ведущие отметили, что 18 января на областном торжественном мероприятии по случаю 100-летия БССР Почетной грамотой Минского областного исполнительного комитета будет награждена «Отличник народного образования», депутат Верховного Совета БССР 12 созыва, ветеран педагогического труда Валентина Ястреб.















Стихотворение «Беларусі» исполнила Светлана Делендик, участница театра поэзии и музыки «Созвучие», и после творческой минутки на сцену вышла первый секретарь Солигорского районного комитета КПБ Александра Лавренцова.









Памятные медали различных номинаций были вручены группе ветеранов КПСС, ВЛКСМ и КП Беларуси, которые в разные годы внесли вклад в развитие БССР, Республики Беларусь и Солигорского района: учредителю производственного предприятия «Нива-холдинг» Сергею Романовичу, уже названному выше Федору Барановскому, председателю ветеранской организации МЧС Александру Слагоде, заместителю председателя Солигорской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Елене Козыревой, начальнику отдела кадров «Солигорской центральной районной больницы» Маржан Гендуговой, председатель Совета ветеранов ветеранской организации станции «Калий» Могилевского отделения Белорусской железной дороги Анне Луцкой, члену информационно-пропагандистской группы Солигорского райкома КПБ, члену КПБ Николаю Корнейчуку.





















Ведущие также поблагодарили ветеранов, которые собрались на мероприятие, а после выступления почетных жителей Солигорска образцовый ансамбль танца «Искорка» исполнил танец «Полька-дедушка».



От молодежи на мероприятии выступил первый секретарь районного комитета БРСМ Артем Жовнерик. Были объявлены благодарности юристу Старобинского лесхоза Наталье Крейза и заместителю директора по воспитательной работе Солигорского государственного колледжа Татьяне Проходской.























После выступления прозвучали песни о Беларуси в исполнении Кристины Кисличук, Геннадия Сивцова, Андрея Цубы, а также танцы в исполнении ансамбля ОАТ «Зорачкі» и ОАТ «Спадчына» Дворца культуры г. Солигорска.



Ведущие еще раз напомнили всем собравшимся, что история – это основа будущего. И каким оно будет, зависит от каждого. Необходимо ценить прошлое и настоящее, уверенно глядя в грядущее.



После окончания торжественного мероприятия, посвящённого 100-летию образования БССР, состоялась танцевальная программа от дискоклуба «ИМПУЛЬС» Дворца культуры г. Солигорска.

Автор статьи: Марина ТЕРЕХОВА. Фото – Эдуард КИДЯЕВ.