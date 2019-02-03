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В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».

04.02.2019 — Разное | Soligorsk News  
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16 января 2019 18:58 2139

В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

15 января на базе центра безопасности для инновационного обучения детей в средней школе №6 г. Солигорска открылся оборудованный тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».  

В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».

Он позволяет отработать навыки поведения при возникновении настоящего пожара: попадая в задымленное помещения, ребенок учиться ориентироваться по знакам эвакуации, чтобы найти выход,  использовать  элементарные средства защиты органов дыхания, и конечно, пытается совладать с собой, чтобы привить себе самое главное правило – не паниковать!

В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».
В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».
В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».

Приглашенные гости, среди которых: председатель районного Совета депутатов Алла Калеева, заместители председателя Солигорского райисполкома Дмитрий Терлецкий и Алексей Страпко, заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин, начальник ГРОЧС Владимир Ефанков, председатели сельисполкомов, а также  субъекты профилактики района были первыми кто опробовал новый лабиринт. Вместе с этим, активисты и работники МЧС продемонстрировали, как нужно поступать в  чрезвычайных ситуациях, таких, как спасение утопающего, оказание первой помощи пострадавшему, ликвидация возгораний и правила вызова службы спасения.

В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».
В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».
В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».
В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».

В завершение мероприятия председатель районного Совета депутатов Алла Калеева отметила важность открытия подобных объектов для обучения подрастающего поколения.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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16 января 2019 18:58 2139 В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная...
 
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