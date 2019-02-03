

В Солигорске открылся тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения». Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

15 января на базе центра безопасности для инновационного обучения детей в средней школе №6 г. Солигорска открылся оборудованный тренажер-лабиринт «Безопасная эвакуация из задымленного помещения».

Он позволяет отработать навыки поведения при возникновении настоящего пожара: попадая в задымленное помещения, ребенок учиться ориентироваться по знакам эвакуации, чтобы найти выход, использовать элементарные средства защиты органов дыхания, и конечно, пытается совладать с собой, чтобы привить себе самое главное правило – не паниковать!













Приглашенные гости, среди которых: председатель районного Совета депутатов Алла Калеева, заместители председателя Солигорского райисполкома Дмитрий Терлецкий и Алексей Страпко, заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин, начальник ГРОЧС Владимир Ефанков, председатели сельисполкомов, а также субъекты профилактики района были первыми кто опробовал новый лабиринт. Вместе с этим, активисты и работники МЧС продемонстрировали, как нужно поступать в чрезвычайных ситуациях, таких, как спасение утопающего, оказание первой помощи пострадавшему, ликвидация возгораний и правила вызова службы спасения.

















В завершение мероприятия председатель районного Совета депутатов Алла Калеева отметила важность открытия подобных объектов для обучения подрастающего поколения.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.