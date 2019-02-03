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Прогноз по курсам валют: в феврале доллар снова подорожает

04.02.2019 05:08 — Разное | Myfin  
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Прогноз по курсам валют: в феврале доллар снова подорожает
фото: Myfin.by

Евро вырос вопреки прогнозам

Прогноз по курсам валют: в феврале доллар снова подорожает

– Наш прошлый прогноз оправдался лишь частично. Действительно, российский рубль подорожал к белорусскому, однако евро показал прямо противоположную динамику. Мы ожидали его снижения, а получили существенный рост.

Основным драйвером недели был сильный рост европейской валюты на мировых рынках. Евро к доллару вырос с 1,1320 до 1,1450, или на 1,1%. Российский рубль показал нейтральную динамику: он укрепился к снижающемуся доллару, но снизился к растущему евро.

По поводу роста евро и падения доллара на мировых рынках: во многом это было связано с заседанием федрезерва, где ожидаемо ставки по доллару не изменили. Была очень осторожная риторика по поводу будущей динамики ставки: был намек на то, что в росте ставки взята пауза, причем, надолго.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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