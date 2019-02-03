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Прогноз по курсам валют: в феврале доллар снова подорожает
Евро вырос вопреки прогнозам
– Наш прошлый
Основным драйвером недели был сильный рост европейской валюты на мировых рынках.
По поводу роста евро и падения доллара на мировых рынках: во многом это было связано с заседанием федрезерва, где ожидаемо ставки по доллару не изменили. Была очень осторожная риторика по поводу будущей динамики ставки: был намек на то, что в росте ставки взята пауза, причем, надолго.
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