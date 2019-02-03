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Два торговых центра строятся в Гродно в районе автовокзала
04.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Один из них в начале
Второй торговый центр с подземными парковками возводится ИП Барботченко В.Т. в начале проспекта Космонавтов напротив автовокзала. Строительство ведется хорошими темпами.
Еще одно здание из стекла и бетона возводится на пересечении улиц Медовой–Виленской. Здесь будут размещаться офисы для айти-компаний. Сдача объекта запланирована
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Один из них в начале улицы Антонова строит ОАО «Торговый дом «Неман». Это будет объект торгово-бытового назначения с кафе и магазинами, в том числе «Mark Formelle»....
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