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Два торговых центра строятся в Гродно в районе автовокзала

04.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Один из них в начале улицы Антонова строит ОАО «Торговый дом «Неман». Это будет объект торгово-бытового назначения с кафе и магазинами, в том числе «Mark Formelle». Завершение его строительства планируется в конце этого года.
 
 
Два торговых центра строятся в Гродно в районе автовокзала
 
Второй торговый центр с подземными парковками возводится ИП Барботченко В.Т. в начале проспекта Космонавтов напротив автовокзала. Строительство ведется хорошими темпами. 
 
Два торговых центра строятся в Гродно в районе автовокзала
 
Еще одно здание из стекла и бетона возводится на пересечении улиц Медовой–Виленской. Здесь будут размещаться офисы для айти-компаний. Сдача объекта запланирована в нынешнем мае.
 
Два торговых центра строятся в Гродно в районе автовокзала
 
 
 
 
 
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Один из них в начале улицы Антонова строит ОАО «Торговый дом «Неман». Это будет объект торгово-бытового назначения с кафе и магазинами, в том числе «Mark Formelle»....
 
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