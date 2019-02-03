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Светлая и продуманная. Минские дизайнеры показали, как добиться уюта в большой квартире
Сейчас большинство квартир в новостройках сдается со свободной планировкой. С одной стороны, это и неплохо: можно самим разграничить пространство так, как нравится. С другой — без опыта грамотно это сделать сложно. Поэтому новоселы ЖК «Мегаполис», которые получили ключи от квартиры в 120 «квадратов», обратились к дизайнерам студии интерьера
— Изначально во всей квартире была только одна перегородка и пространство нужно было спланировать так, чтобы семье из четырех человек было комфортно. Кухню с гостиной мы решили оставить объединенными, а остальное пространство разбили на три комнаты — спальню с гардеробной и две детские, — говорит автор проекта Диана Сахарова. — Чтобы сохранить ощущение простора, для всей квартиры выбрали светлую цветовую гамму с небольшими акцентами в синем цвете. Расчет делался на то, чтобы синие акценты в дальнейшем можно было легко заменить на другой цвет без ремонтных вмешательств.
Прихожая
На входной зоне, между комодом и обувницей, заложено зеркало на всю высоту с профильными LED-светильниками по бокам, которые визуально увеличивают высоту помещения. Благодаря расположенному напротив окну, зеркало отлично отражает свет в прихожую днем. На входной зоне также предусмотрены шкафы для верхней одежды на всю высоту.
— Основное освещение в прихожей представлено накладными спотами в нише вдоль помещения. На стенах предусмотрены бра в виде стилизованных птичек.
На полу цельным контуром по всей квартире, за исключением ванной и санузла, уложено кварц-виниловое покрытие, которое не боится влаги, удерживает тепло, имеет хорошие звукоизоляционные показатели, а также, что не маловажно, просто в укладке.
Гостиная
Изюминка гостиной - зона ТВ в виде декоративных панелей из ДСП со скрытой светодиодной подсветкой.
- Обеденную зону расположили у окна. Чтобы выделить ее визуально, мы опустили часть потолка и выкрасили его в цвет стен, — рассказывает Диана Сахарова. - Есть небольшая хитрость и в зоне кухни, где установили компактную барную стойку. Чтобы визуально облегчить столешницу, ножку выполнили из толстого закаленного стекла. Таким образом создается эффект парящей барной стойки.
Кухня из массива выполнена на всю высоту. На балконе мы предусмотрели небольшое место для отдыха, а напротив расположили шкаф, выполненный в том же стиле, что и кухня.
Спальня
Главная доминанта спальни — большая мягкая кровать с изголовьем из каретной стяжки, которая добавляет комнате больше уюта. Напротив кровати - комод, который плавно переходит в туалетный столик с гримерным зеркалом на всю высоту.
По левую сторону от кровати заложена раздвижная дверь в гардеробную со скрытой верхней направляющей, которая завуалирована под зеркало.
— Гардеробная у нас получилась с максимально функциональным наполнением. Чтобы выиграть больше места в проходе, перегородку, разделяющую помещение со спальней, выполнили из сварной металлоконструкции, которая также отлично воспринимает дополнительные нагрузки от кроватного крепежа и штанги под верхнюю одежду, — говорит дизайнер.
Детские комнаты
Детские комнаты предполагалось выполнить «на вырост», а также отказаться от банальных розовых и голубых цветов.
— В детскую девочки ввели фиолетовый цвет. Функционально разделили зону отдыха от игровой (в будущем рабочей) перегородкой в виде сквозных полок, которые не будут преграждать путь дневному свету.
Под идею геометрической перегородки был предусмотрен шкаф на всю высоту. На противоположной стороне продолжение геометрической истории прослеживается в покраске стены.
— В детской комнате мальчика добавили нежный аквамариновый цвет. Идею обоев в виде гор продолжили на фасадах шкафа на всю высоту, — рассказывает дизайнер. — Зону для учебы предусмотрели у окна, отделив визуально от зоны отдыха перегородкой из бруса. Стену с телевизором сделали нейтральной, чтобы комната не была перегруженной.
Санузлы
Гостевой санузел выполнен в сером цвете с использованием цветной фуги и корпусной мебели под натуральное дерево.
Кладовая получилась небольшой, но функциональной. Здесь также разместили электрощиток.
Для максимального увеличения свободного пространства все фасады открытые и не имеют задней стенки.
Просторная ванная комната выполнена, как и основная часть квартиры, в бело-бежевом цвете. Легкими акцентами на стенах служат декоративные бордюры цвета металлик.
Для большого семейства было решено предусмотреть два умывальника. Полотенцесушитель объединили с радиатором, разместив у оконного проема и увеличив мощность на 10% для предотвращения образований конденсата на окне.
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Дизайнеры показали, как грамотно можно разделить пространство в квартире со свободной планировкой.
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