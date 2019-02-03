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Светлая и продуманная. Минские дизайнеры показали, как добиться уюта в большой квартире

04.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Сейчас большинство квартир в новостройках сдается со свободной планировкой. С одной стороны, это и неплохо: можно самим разграничить пространство так, как нравится. С другой — без опыта грамотно это сделать сложно. Поэтому новоселы ЖК «Мегаполис», которые получили ключи от квартиры в 120 «квадратов», обратились к дизайнерам студии интерьера «ДиКинг». Посмотрите, как они распланировали огромную квартиру и продумали каждую деталь в ее обстановке.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— Изначально во всей квартире была только одна перегородка и пространство нужно было спланировать так, чтобы семье из четырех человек было комфортно. Кухню с гостиной мы решили оставить объединенными, а остальное пространство разбили на три комнаты — спальню с гардеробной и две детские, — говорит автор проекта Диана Сахарова. — Чтобы сохранить ощущение простора, для всей квартиры выбрали светлую цветовую гамму с небольшими акцентами в синем цвете. Расчет делался на то, чтобы синие акценты в дальнейшем можно было легко заменить на другой цвет без ремонтных вмешательств.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Прихожая

На входной зоне, между комодом и обувницей, заложено зеркало на всю высоту с профильными LED-светильниками по бокам, которые визуально увеличивают высоту помещения. Благодаря расположенному напротив окну, зеркало отлично отражает свет в прихожую днем. На входной зоне также предусмотрены шкафы для верхней одежды на всю высоту.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— Основное освещение в прихожей представлено накладными спотами в нише вдоль помещения. На стенах предусмотрены бра в виде стилизованных птичек.

На полу цельным контуром по всей квартире, за исключением ванной и санузла, уложено кварц-виниловое покрытие, которое не боится влаги, удерживает тепло, имеет хорошие звукоизоляционные показатели, а также, что не маловажно, просто в укладке.

Гостиная


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Изюминка гостиной - зона ТВ в виде декоративных панелей из ДСП со скрытой светодиодной подсветкой.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

- Обеденную зону расположили у окна. Чтобы выделить ее визуально, мы опустили часть потолка и выкрасили его в цвет стен, — рассказывает Диана Сахарова. - Есть небольшая хитрость и в зоне кухни, где установили компактную барную стойку. Чтобы визуально облегчить столешницу, ножку выполнили из толстого закаленного стекла. Таким образом создается эффект парящей барной стойки.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Кухня из массива выполнена на всю высоту. На балконе мы предусмотрели небольшое место для отдыха, а напротив расположили шкаф, выполненный в том же стиле, что и кухня.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Спальня

Главная доминанта спальни — большая мягкая кровать с изголовьем из каретной стяжки, которая добавляет комнате больше уюта. Напротив кровати - комод, который плавно переходит в туалетный столик с гримерным зеркалом на всю высоту.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

По левую сторону от кровати заложена раздвижная дверь в гардеробную со скрытой верхней направляющей, которая завуалирована под зеркало.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— Гардеробная у нас получилась с максимально функциональным наполнением. Чтобы выиграть больше места в проходе, перегородку, разделяющую помещение со спальней, выполнили из сварной металлоконструкции, которая также отлично воспринимает дополнительные нагрузки от кроватного крепежа и штанги под верхнюю одежду, — говорит дизайнер.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Детские комнаты

Детские комнаты предполагалось выполнить «на вырост», а также отказаться от банальных розовых и голубых цветов.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— В детскую девочки ввели фиолетовый цвет. Функционально разделили зону отдыха от игровой (в будущем рабочей) перегородкой в виде сквозных полок, которые не будут преграждать путь дневному свету.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Под идею геометрической перегородки был предусмотрен шкаф на всю высоту. На противоположной стороне продолжение геометрической истории прослеживается в покраске стены.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— В детской комнате мальчика добавили нежный аквамариновый цвет. Идею обоев в виде гор продолжили на фасадах шкафа на всю высоту, — рассказывает дизайнер. — Зону для учебы предусмотрели у окна, отделив визуально от зоны отдыха перегородкой из бруса. Стену с телевизором сделали нейтральной, чтобы комната не была перегруженной.

Санузлы

Гостевой санузел выполнен в сером цвете с использованием цветной фуги и корпусной мебели под натуральное дерево.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Кладовая получилась небольшой, но функциональной. Здесь также разместили электрощиток.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Для максимального увеличения свободного пространства все фасады открытые и не имеют задней стенки.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Просторная ванная комната выполнена, как и основная часть квартиры, в бело-бежевом цвете. Легкими акцентами на стенах служат декоративные бордюры цвета металлик.


Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Для большого семейства было решено предусмотреть два умывальника. Полотенцесушитель объединили с радиатором, разместив у оконного проема и увеличив мощность на 10% для предотвращения образований конденсата на окне.

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.
 
 
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Дизайнеры показали, как грамотно можно разделить пространство в квартире со свободной планировкой.
 
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