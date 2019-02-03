ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дешевле не будет точно. Что сейчас происходит с ценами на рынке новых авто

04.02.2019 07:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российские автопроизводители планомерно поднимают цены на новые авто. А чем реагирует белорусский рынок? Напомним, наши эксперты еще в конце прошлого года говорили о подорожании машин. Пока, к счастью, бурного роста цен у нас не происходит, но отвечая на вопрос «Покупать или подождать?», скажем: дешевле точно не будет.


Волну слухов о скором росте цен на новые авто зародили СМИ нашей восточной соседки: в связи с повышением в России НДС многие автопроизводители подтвердили информацию о том, что розничные цены тоже будут переписывать. AUTO.TUT.BY решил разузнать у белорусских дилеров, как это отразится на нашем рынке.

Дорогие — не подорожают

У каждого бренда свой ответ на этот вопрос. К примеру, премиальная немецкая «тройка» повышать отпускную стоимость уже представленных моделей не намерена. Так нам ответили в Audi, BMW и Mercedes-Benz. Хотя представители последнего отметили, что изменение цен возможно лишь для моделей, которые будут выходить на белорусский рынок на протяжении 2019 года — в частности, GLE и CLA.

Китай — на каникулах


Что касается китайских брендов, то у каждого из представленных на нашем рынке свои планы на 2019 год. Наш «БЕЛДЖИ» цены повышать пока не планирует, а вот автомобили Lifan 2019 года выпуска подорожают примерно на 3%, но пока еще идут распродажи моделей 2018 года выпуска, со значительными скидками. Ожидается, что ближе к середине года Lifan откроет в России новый завод, что позволит значительно улучшить качество сборки, но при этом цены, как прогнозируется, еще немного повысят.

В компании «Китайские автомобили», которая является представителем брендов Haval, Chery и Dongfeng, пояснили, что о подорожании пока речь не идет. Во-первых, идет активная распродажа складов 2018 года, а во-вторых, до окончания китайского Нового года ситуация вряд ли изменится.

Пока не подорожали, но…

У многих брендов ситуация с ценообразованием на 2019 год пока никаких изменений не претерпела — дилер Ford и Mazda не объявляли о подорожании, поскольку реализуют со складов авто 2018 года выпуска. Импортер Lada, компания «Минск-Лада», пока тоже цены не меняла — но есть вероятность, что ближе к весне они могут слегка повыситься.

Схожая история и у Nissan: пока со скидками реализуются прошлогодние автомобили, а в новой партии ожидается незначительное повышение цен — порядка 1,6%.

Подорожание и скидки

Компания «РэдМоторс», официальный дилер Suzuki и Mitsubishi, сообщила о повышении цен в среднем на 5%, но это коснется лишь моделей 2019 года выпуска. Ну, а пока действует распродажа склада авто 2018 года выпуска с очень интересными скидками.

Подобная ситуация наблюдается и у VW: бывший бестселлер рынка VW Polo в 2019 году подорожал на 500 рублей, но на автомобили 2018 года действуют скидки до 2600 рублей, а на внедорожники и кроссоверы — до 7000 рублей.

Так что, как видим, пока значительного подорожания не наблюдается: многие из дилеров и не планируют, а у тех, кто уже повысил цены на модели 2019 года выпуска, на складах все еще имеются запасы машин 2018 года, предлагаемые с солидными скидками. Однако рано или поздно они закончатся, и вот тогда белорусские покупатели наверняка прочувствуют рост цен. Тем более, что очень многие бренды не исключают изменения прайс-листов в ближайшей перспективе. Так что дешевле точно не будет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские автопроизводители один за одним объявляют о повышении цен на автомобили. А что будет происходить с белорусским авторынком, где 90% автомобилей -...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это вопрос уважения трудовой деятельности». В Германии введут базовую пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика