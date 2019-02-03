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Капитан Нарнии и «Беготня бесконечности». Дети и их родители угадывают любимые фильмы друг друга

04.02.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Многие современные подростки фанатеют от комиксов, вампиров и волшебного мира Гарри Поттера. Они без труда могут назвать все факультеты Хогвартса и объяснить любому взрослому, что Грут — это не просто говорящее полено, а спаситель бога грома и молний Тора. Но знают ли дети, зачем пепелацу гравицапа? Мы пригласили в студию TUT.BY подростков со своими мамами и папами и дали им посмотреть фрагменты из современных фильмов и тех, которые родители смотрели лет 20-30 назад. Пожалуй, это будет самое веселое, что вы увидите за день.

 
 
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Мы пригласили в студию подростков и их родителей, чтобы показать им фрагменты из старых и современных фильмов. Как удмаете, они их узнали?
 
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