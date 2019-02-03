ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Преобразился. Как британец превращается в знаменитостей с помощью макияжа

04.02.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У мастера по макияжу из Манчестера Элиотта Ренца, известного также как Алексис Стоун, необычный инстаграм. Он выбирает для своих преображений мейкап знаменитостей и повторяет его на себе. Пользователи инстаграма оценили работы Ренца: на его аккаунт подписано более 700 000 человек. LADY.TUT.BY выбрала самые яркие работы визажиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexis Stone (@thealexisstone) 19 Июл 2017 в 12:11 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexis Stone (@thealexisstone) 18 Сен 2017 в 11:28 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexis Stone (@thealexisstone) 26 Сен 2017 в 10:43 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexis Stone (@thealexisstone) 15 Окт 2017 в 10:06 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexis Stone (@thealexisstone) 16 Ноя 2017 в 10:30 PST

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преобразился. Как британец превращается в знаменитостей с помощью макияжа
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко поднялась на рекордное в карьере место в рейтинге WTA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика