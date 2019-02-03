Преобразился. Как британец превращается в знаменитостей с помощью макияжа

У мастера по макияжу из Манчестера Элиотта Ренца, известного также как Алексис Стоун, необычный инстаграм. Он выбирает для своих преображений мейкап знаменитостей и повторяет его на себе. Пользователи инстаграма оценили работы Ренца: на его аккаунт подписано более 700 000 человек. LADY.TUT.BY выбрала самые яркие работы визажиста.

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