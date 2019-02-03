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Соболенко поднялась на рекордное в карьере место в рейтинге WTA
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась на рекордное для себя место в
В обновленной 4 февраля классификации 20-летняя белоруска Арина Соболенко занимает уже 9-е место, улучшив предыдущую позицию, когда она
На прошлой неделе Арина Соболенко
Из других белорусок свои позиции в рейтинге улучшила также
Вера Лапко повторила свое лучшее достижение в карьере, замкнув топ-60.
Во главе рейтинга остается японка Наоми Осака, в топ-8 изменений не произошло.
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100
6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4965
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845
9 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565
10 (9). Каролин Возняцки (Дания) — 3467…
…33 (33). Александра Саснович (Беларусь) — 1520…
…48 (51). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1117…
… 60 (63). Вера Лапко (Беларусь) — 896…
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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