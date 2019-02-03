ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко поднялась на рекордное в карьере место в рейтинге WTA

04.02.2019 07:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).


Арина Соболенко. Фото: lt.formulatx.com

В обновленной 4 февраля классификации 20-летняя белоруска Арина Соболенко занимает уже 9-е место, улучшив предыдущую позицию, когда она впервые поднялась на 10-ю строку. В новом рейтинге белоруска потеснила на 10-ю позицию бывшую первую ракетку планеты датчанку Каролин Возняцки.

На прошлой неделе Арина Соболенко добралась до полуфинала турнира серии «Премьер» в Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 000 долларов, где уступила 8-й ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов, которая затем выиграла титул.

Из других белорусок свои позиции в рейтинге улучшила также выбывшая во 2-м круге турнира в Санкт-Петербурге Виктория Азаренко, которая впервые с апреля 2017-го вернулась в топ-50.

Вера Лапко повторила свое лучшее достижение в карьере, замкнув топ-60.

Во главе рейтинга остается японка Наоми Осака, в топ-8 изменений не произошло.

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100

6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4965

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845

9 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565

10 (9). Каролин Возняцки (Дания) — 3467…

…33 (33). Александра Саснович (Беларусь) — 1520…

…48 (51). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1117…

… 60 (63). Вера Лапко (Беларусь) — 896…

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлая и продуманная. Минские дизайнеры показали, как добиться уюта в большой квартире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика