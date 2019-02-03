Соболенко поднялась на рекордное в карьере место в рейтинге WTA

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднялась на рекордное для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).



Арина Соболенко. Фото: lt.formulatx.com

В обновленной 4 февраля классификации 20-летняя белоруска Арина Соболенко занимает уже 9-е место, улучшив предыдущую позицию, когда она впервые поднялась на 10-ю строку . В новом рейтинге белоруска потеснила на 10-ю позицию бывшую первую ракетку планеты датчанку Каролин Возняцки.

На прошлой неделе Арина Соболенко добралась до полуфинала турнира серии «Премьер» в Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 000 долларов, где уступила 8-й ракетке мира Кики Бертенс из Нидерландов, которая затем выиграла титул.

Из других белорусок свои позиции в рейтинге улучшила также выбывшая во 2-м круге турнира в Санкт-Петербурге Виктория Азаренко, которая впервые с апреля 2017-го вернулась в топ-50.

Вера Лапко повторила свое лучшее достижение в карьере, замкнув топ-60.

Во главе рейтинга остается японка Наоми Осака, в топ-8 изменений не произошло.

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100

6 (6). Ангелик Кербер (Германия) — 4965

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845

9 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565

10 (9). Каролин Возняцки (Дания) — 3467…

…33 (33). Александра Саснович (Беларусь) — 1520…

…48 (51). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1117…

… 60 (63). Вера Лапко (Беларусь) — 896…