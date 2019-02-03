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«Белгеодезия» открыла онлайн-доступ к интерактивной навигационной карте Беларуси
04.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Предприятие «Белгеодезия» с 1 февраля предоставляет доступ в интернете к интерактивной государственной навигационной карте Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.
Интерактивная государственная навигационная карта Беларуси включает три составляющие: картографической подложки, дорожного графа и адресной информации. В базе данных адресной информации содержатся сведения о более чем 120 городах и поселках городского типа.
В дальнейшем функционал web-сервиса государственной навигационной карты будет расширяться: по адресной информации — сервис обеспечит определение местоположения объектов (сервис геокодирования), по дорожному графу — появится возможность прокладывать маршруты движения с различными критериями оптимизации (навигационный сервис). Также будет расширяться и перечень населенных пунктов с адресной привязкой, включая и сельские населенные пункты.
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Предприятие «Белгеодезия» с 1 февраля предоставляет доступ в интернете к интерактивной государственной навигационной карте Беларуси, сообщили БЕЛТА в...
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