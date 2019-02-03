В Бресте нетрезвый отец обучал дочь вождению — все закончилось ДТП

Cигнал о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Машерова в Бресте поступил в ОДС ГАИ 2 февраля около 18:15, сообщается на сайте ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Прибывшие на место аварии инспекторы ГАИ установили, что жительница Бреста 1999 года рождения, не имеющая прав на управление автотранспортом, управляя автомобилем «Мазда», столкнулась с попутным автомобилем «Ситроен». При оформлении ДТП отец девушки, который являлся пассажиром «Мазды», пояснил, что он передал управление автомобилем дочери, так как сам немного выпил и не рискнул садиться за руль. Дочь обучается в автошколе, и он решил ее поучить вождению.

При составлении административного материала после разговора по мобильному телефону со знакомым мужчина решил убежать от инспекторов. Он выскочил из служебного автомобиля и побежал в направлении улицы Советской, но почти сразу был задержан инспектором ГАИ. При этом мужчина оказывал сопротивление сотрудникам милиции, в связи с чем были применены специальные средства.

В медицинском учреждении было установлено, что мужчина действительно был пьян, в выдыхаемом воздухе — 0,8 промилле алкоголя.

В отношении виновницы ДТП было составлено три административных протокола. В отношении ее отца составлен административный протокол по ч.1 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь. Для дальнейшего разбирательства оказавшего сопротивление нарушителя доставили в Ленинский РОВД Бреста.