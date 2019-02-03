В Индии на скорости перевернулся пассажирский поезд

По меньшей мере семь человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Индии 3 февраля, сообщает издание Hindustan Times.

Перед аварией поезд шел на полной скорости. Перевернулись 11 вагонов. Кроме семи погибших, сообщается о «множестве пострадавших».

Инцидент произошел в штате Бихар. Движение всех пассажирских поездов по маршруту было остановлено.