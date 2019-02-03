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В Индии на скорости перевернулся пассажирский поезд
04.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
По меньшей мере семь человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Индии 3 февраля, сообщает издание Hindustan Times.
Перед аварией поезд шел на полной скорости. Перевернулись 11 вагонов. Кроме семи погибших, сообщается о «множестве пострадавших».
Инцидент произошел в штате Бихар. Движение всех пассажирских поездов по маршруту было остановлено.
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По меньшей мере семь человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Индии 3 февраля, сообщает издание Hindustan Times. Перед аварией поезд шел на полной скорости....
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