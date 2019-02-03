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Два человека погибли при падении самолета в жилом районе Калифорнии
04.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Небольшой пассажирский самолет упал в жилом районе вблизи Анахайма в Калифорнии, сообщила служба пожарной охраны округа Ориндж.
Двухмоторный самолет Cessna 414 упал на жилые дома в городе Йорба-Линда, затем произошло возгорание двух домов.
В результате происшествия два человека погибли и два госпитализированы.
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Небольшой пассажирский самолет упал в жилом районе вблизи Анахайма в Калифорнии, сообщила служба пожарной охраны округа Ориндж. Двухмоторный самолет Cessna 414 упал...
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