Два человека погибли при падении самолета в жилом районе Калифорнии

Небольшой пассажирский самолет упал в жилом районе вблизи Анахайма в Калифорнии, сообщила служба пожарной охраны округа Ориндж.

Двухмоторный самолет Cessna 414 упал на жилые дома в городе Йорба-Линда, затем произошло возгорание двух домов.

В результате происшествия два человека погибли и два госпитализированы.