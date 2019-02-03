ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два человека погибли при падении самолета в жилом районе Калифорнии

04.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Небольшой пассажирский самолет упал в жилом районе вблизи Анахайма в Калифорнии, сообщила служба пожарной охраны округа Ориндж.

Двухмоторный самолет Cessna 414 упал на жилые дома в городе Йорба-Линда, затем произошло возгорание двух домов.

В результате происшествия два человека погибли и два госпитализированы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небольшой пассажирский самолет упал в жилом районе вблизи Анахайма в Калифорнии, сообщила служба пожарной охраны округа Ориндж. Двухмоторный самолет Cessna 414 упал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предприятие «Никсилстрой» за годы своей работы завоевало доверие многих ушачан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Ивьевский край
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика