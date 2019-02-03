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Карпенко: новая форма аттестации школьников будет проработана с педагогами

04.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Новая форма аттестации школьников будет проработана с педагогами, для ее внедрения потребуется около двух лет. Об этом в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

«Рассмотрим систему аттестации школьников, это одна из форм загрузки учащихся. В 11-м классе выпускники сдают четыре экзамена, которые проходят в другой форме, нежели проводится вступительная кампания в вузы, — сказал министр. — Эти вопросы рассмотрим, они будут проработаны с педагогической общественностью, будут обсуждаться в обществе. Мы предоставим определенные анонсы и информацию».

Игорь Карпенко подчеркнул, что для изменения формы аттестации понадобится время — год-два, чтобы система образования могла адаптироваться к новым подходам.

Система общего среднего образования нацелена на повышение квалификации учителей с учетом внесенных изменений в школьную программу. «До 1 сентября необходимо издать 73 учебника для новой школьной программы. Тем самым мы завершим издание линейки всех учебников для системы общего среднего образования», — добавил Игорь Карпенко.

Что касается высшего образования, то профильное министерство является сторонником заказа кадров для конкретных организаций. «В правительстве рассматривали вопрос о переходе на Национальную рамку квалификаций, которая будет формироваться под эгидой Министерства труда и социальной защиты конкретными субъектами хозяйствования. Они будут определять, какими компетенциями и квалификациями должен обладать специалист, которого готовит система высшего, среднего специального и профессионально-технического образования. Исходя из этого, мы подготовим образовательный стандарт, учебный план и программу», — пояснил Игорь Карпенко.

Как сообщалось, Национальную рамку квалификаций планируется утвердить в Беларуси к 2021 году. Нормативный правовой акт будет содержать описание уровней квалификаций. На его базе предполагается разработать рамки по отраслям, 45 профессиональных стандартов, содержащих характеристику трудовых функций.

 
 
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Новая форма аттестации школьников будет проработана с педагогами, для ее внедрения потребуется около двух лет. Об этом в эфире программы «Контуры»...
 
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