В Ольшанах бесправник на Renault насмерть сбил женщину

В агрогородке Ольшаны Столинского района женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Наезд произошел 1 февраля, в 19.25, на улице Школьной. По предварительной информации, 22-летний местный житель, не имея права управления транспортным средством, ехал на Renault по трассе Р88. На 52-м километре дороги (улица Школьная в Ольшанах) совершил наезд на шедшую по краю проезжей части в попутном направлении 59-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами она обозначена не была.