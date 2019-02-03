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В Ольшанах бесправник на Renault насмерть сбил женщину

04.02.2019 09:17 — Разное | Tut.by  
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В агрогородке Ольшаны Столинского района женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Наезд произошел 1 февраля, в 19.25, на улице Школьной. По предварительной информации, 22-летний местный житель, не имея права управления транспортным средством, ехал на Renault по трассе Р88. На 52-м километре дороги (улица Школьная в Ольшанах) совершил наезд на шедшую по краю проезжей части в попутном направлении 59-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами она обозначена не была.

 
 
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Наезд произошел 1 февраля, в 19.25, на улице Школьной.
 
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