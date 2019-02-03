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Генсек ОБСЕ рассказал о сотрудничестве с Беларусью по инициативе Лукашенко

04.02.2019 09:11 — Разное | Партизан  
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер дал интервью беларусскому телевидению. Он рассказал о задачах ОБСЕ на современном этапе, а также сотрудничестве с нашей страной.



Корреспондент программы «Главный эфир» Анатолий Липецкий, задавая вопрос Томасу Гремингеру, отметил, что идея интервью принадлежит президенту Беларуси.

В ответ Томас Гремингер подтвердил, что несколько раз встречался с Александром Лукашенко. Он благодарен ему за то, что беларусский президент разделяет подходы ОБСЕ, и назвал нашу страну «строителем мостов» между Востоком и Западом.

«Я очень благодарен ему за то, что он разделяет подходы ОБСЕ. Благодаря ему Беларусь смогла стать так называемым бриджбилдером между Западом и Востоком. Это особенно важно, когда мультилатерализм и общий подход к решению проблем в мире находится под давлением. Президент Лукашенко защищает идею многополярности, я это очень ценю. В таких условиях есть все для эффективного взаимодействия ОБСЕ и Беларуси. Минск регулярно становится местом проведения важных конференций и встреч», — сказал генеральный секретарь ОБСЕ.

Напомним, в 2017 году в Беларуси прошло заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В прошлом году в Минске состоялась встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, в которой участвовал и Томас Гремингер. Беларусская столица является переговорной площадкой по урегулированию конфликта на востоке Украины. Одной из сторон процесса выступает ОБСЕ.

Президент Беларуси выступает с инициативой запуска нового многостороннего диалога по вопросам безопасности и сотрудничества «Хельсинки-2».


В целом в рамках интервью он познакомил аудиторию беларусского телевидения с целями и задачами ОБСЕ, особенно на современном этапе, когда углубляется раскол между Западом и Востоком. Томас Гремингер подчеркнул, что организация занимается не только большой геополитикой, но и глобальным проблемами, которые могут касаться каждого. Он обратил внимание на то, что защита прав человека для организации так же важна, как и военно-политическое сотрудничества.

«Мы сталкиваемся с большим числом проблем, связанных с угрозами безопасности. Это риски военного характера, а также то, что мы называем транснациональными угрозами. Вызовы в сфере кибербезопасности, насильственный и радикальный экстремизм, терроризм, наркотрафик, торговля людьми и оружием. Нельзя забывать о крупных миграционных потоках, об изменении климата», — отметил он.

Генеральный секретарь ОБСЕ также упомянул и о конкретных проектах, реализованных в Беларуси при поддержке организации. В частности при поддержке организации было утилизировано высокотоксичное ракетное топливо.

«В качестве примера я могу привести успешное сотрудничество с Беларусью. Мы помогли решить проблему утилизации почти семисот тонн высокотоксичного ракетного топлива. В тесном сотрудничестве с вашей страной мы смогли реализовать эту задачу безопасно. И мы уверены, что теперь в Беларуси никто больше не подвержен угрозе, которую несли в себе те высокотоксичные компоненты», — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер дал интервью беларусскому телевидению. Он рассказал о задачах ОБСЕ на современном этапе, а также сотрудничестве с...
 
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