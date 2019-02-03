Генсек ОБСЕ рассказал о сотрудничестве с Беларусью по инициативе Лукашенко









«Главный эфир» Анатолий Липецкий, задавая вопрос Томасу Гремингеру, отметил, что идея интервью принадлежит президенту Беларуси. Корреспондент программыАнатолий Липецкий, задавая вопрос Томасу Гремингеру, отметил, что идея интервью принадлежит президенту Беларуси.





В ответ Томас Гремингер подтвердил, что несколько раз встречался с Александром Лукашенко. Он благодарен ему за то, что беларусский президент разделяет подходы ОБСЕ, и назвал нашу страну «строителем мостов» между Востоком и Западом.





«Я очень благодарен ему за то, что он разделяет подходы ОБСЕ. Благодаря ему Беларусь смогла стать так называемым бриджбилдером между Западом и Востоком. Это особенно важно, когда мультилатерализм и общий подход к решению проблем в мире находится под давлением. Президент Лукашенко защищает идею многополярности, я это очень ценю. В таких условиях есть все для эффективного взаимодействия ОБСЕ и Беларуси. Минск регулярно становится местом проведения важных конференций и встреч», — сказал генеральный секретарь ОБСЕ.





Напомним, в 2017 году в Беларуси прошло заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В прошлом году в Минске состоялась встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, в которой участвовал и Томас Гремингер. Беларусская столица является переговорной площадкой по урегулированию конфликта на востоке Украины. Одной из сторон процесса выступает ОБСЕ.





Президент Беларуси выступает с инициативой запуска нового многостороннего диалога по вопросам безопасности и сотрудничества «Хельсинки-2».









В целом в рамках интервью он познакомил аудиторию беларусского телевидения с целями и задачами ОБСЕ, особенно на современном этапе, когда углубляется раскол между Западом и Востоком. Томас Гремингер подчеркнул, что организация занимается не только большой геополитикой, но и глобальным проблемами, которые могут касаться каждого. Он обратил внимание на то, что защита прав человека для организации так же важна, как и военно-политическое сотрудничества.





«Мы сталкиваемся с большим числом проблем, связанных с угрозами безопасности. Это риски военного характера, а также то, что мы называем транснациональными угрозами. Вызовы в сфере кибербезопасности, насильственный и радикальный экстремизм, терроризм, наркотрафик, торговля людьми и оружием. Нельзя забывать о крупных миграционных потоках, об изменении климата», — отметил он.





Генеральный секретарь ОБСЕ также упомянул и о конкретных проектах, реализованных в Беларуси при поддержке организации. В частности при поддержке организации было утилизировано высокотоксичное ракетное топливо.





«В качестве примера я могу привести успешное сотрудничество с Беларусью. Мы помогли решить проблему утилизации почти семисот тонн высокотоксичного ракетного топлива. В тесном сотрудничестве с вашей страной мы смогли реализовать эту задачу безопасно. И мы уверены, что теперь в Беларуси никто больше не подвержен угрозе, которую несли в себе те высокотоксичные компоненты», — сказал он.