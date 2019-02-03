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США могут ввести войска в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключил отправки американских военных в Венесуэлу.
Как передает
«Я не хочу об этом говорить. Но, конечно, это возможно. Это один из вариантов», - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, что могло бы побудить Вашингтон использовать вооруженные силы страны в Венесуэле.
Также Трамп рассказал, что Николас Мадуро искал с ним встречи, но он отказался.
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Президент США Дональд Трамп не исключил отправки американских военных в Венесуэлу.
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