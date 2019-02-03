США могут ввести войска в Венесуэлу









Oxu.Az , об этом сообщает телеканал CBS. Как передает, об этом сообщает телеканал CBS.





«Я не хочу об этом говорить. Но, конечно, это возможно. Это один из вариантов», - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, что могло бы побудить Вашингтон использовать вооруженные силы страны в Венесуэле.





Также Трамп рассказал, что Николас Мадуро искал с ним встречи, но он отказался.