На Бекхэма дважды подали в суд









Oxu.Az , в первом иске говорится, что площадь под строительство футбольного комплекса его личного клуба «Интер Майами» занимает 64 га вместо указанных в документах 53 га. Как передает, в первом иске говорится, что площадь под строительство футбольного комплекса его личного клуба «Интер Майами» занимает 64 га вместо указанных в документах 53 га.





Во втором иске настаивают на том, чтобы партнеры и лоббисты проекта раскрыли свои личности.





Отмечается, что затяжные судебные разбирательства могут привести к тому, что клуб не сможет стать участником следующего сезона MLS.



