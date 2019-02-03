|
На Бекхэма дважды подали в суд
Против экс-капитана британской сборной по футболу Дэвида Бекхэма подали два иска в суд.
Как передает
Во втором иске настаивают на том, чтобы партнеры и лоббисты проекта раскрыли свои личности.
Отмечается, что затяжные судебные разбирательства могут привести к тому, что клуб не сможет стать участником следующего сезона MLS.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Против экс-капитана британской сборной по футболу Дэвида Бекхэма подали два иска в суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)