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На Бекхэма дважды подали в суд

04.02.2019 09:04 — Разное | Партизан  
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Против экс-капитана британской сборной по футболу Дэвида Бекхэма подали два иска в суд.



Как передает Oxu.Az, в первом иске говорится, что площадь под строительство футбольного комплекса его личного клуба «Интер Майами» занимает 64 га вместо указанных в документах 53 га. 

Во втором иске настаивают на том, чтобы партнеры и лоббисты проекта раскрыли свои личности. 

Отмечается, что затяжные судебные разбирательства могут привести к тому, что клуб не сможет стать участником следующего сезона MLS.


 
 
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Против экс-капитана британской сборной по футболу Дэвида Бекхэма подали два иска в суд.
 
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