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Министр образования рассказал, какие изменения ждут школы, колледжи и вузы

04.02.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в интервью для программы "Контуры" анонсировал серьёзные изменения в системе образования.

Министр образования рассказал, какие изменения ждут школы, колледжи и вузы
"Еврорадио" кратко пересказывает, о чём рассказал министр:

— экзамены за 11 класс станут похожими на вступительные. Или наоборот, вступительные экзамены — похожими на выпускные. Министра не устраивает, что четыре экзамена, которые сдают выпускники 11 классов, "проводятся в совершенно иной форме, чем вступительная кампания в вузы". Изменения ожидаются в течение 1-2 лет;

— до 1 сентября 2019 года будет издано ещё 73 новых школьных учебника, "и мы завершим, фактически, издание линейки учебников для системы общего среднего образования";

— школьных учителей, которые, как деликатно заметил Карпенко, "не в полной мере" могут преподавать по новым программам, будут отправлять на повышение квалификации;

— готовится переход высшего образования "на национальную рамку квалификаций", которая будет формироваться "конкретными субъектами хозяйствования под эгидой Министерства труда". Они будут определять, какие специалисты им нужны, и под эти запросы Минобразования будет "разворачивать образовательный стандарт" и "с заказчиком кадров корректировать программу под нужды конкретного предприятия";


— вместо колледжей и лицеев в Беларуси появятся "профессиональные колледжи", оснащённые "по последнему слову техники". Там можно будет получить и средне-специальное, и профессионально-техническое образование. Их создадут в 43 "ресурсных центрах" (например, в Орше и в Дзержинском районе на базе станции "Волма") "под нужды экономики". Заниматься там смогут учащиеся из разных учреждений образования.

Игорь Карпенко дал интервью "Контурам" сразу после совещания у Александра Лукашенко, на котором обсуждалась система образования. Там глава Беларуси сделал несколько курьёзных заявлений — например, что в стране нужно готовить меньше математиков, а половину школьного курса биологии занимают черви.

 
 
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в интервью для программы "Контуры" анонсировал серьёзные изменения в системе образования.
 
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