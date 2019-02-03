Министр образования рассказал, какие изменения ждут школы, колледжи и вузы

"Еврорадио" кратко пересказывает, о чём рассказал министр: кратко пересказывает, о чём рассказал министр:





— экзамены за 11 класс станут похожими на вступительные. Или наоборот, вступительные экзамены — похожими на выпускные. Министра не устраивает, что четыре экзамена, которые сдают выпускники 11 классов, "проводятся в совершенно иной форме, чем вступительная кампания в вузы". Изменения ожидаются в течение 1-2 лет;





— до 1 сентября 2019 года будет издано ещё 73 новых школьных учебника, "и мы завершим, фактически, издание линейки учебников для системы общего среднего образования";





— школьных учителей, которые, как деликатно заметил Карпенко, "не в полной мере" могут преподавать по новым программам, будут отправлять на повышение квалификации;





— готовится переход высшего образования "на национальную рамку квалификаций", которая будет формироваться "конкретными субъектами хозяйствования под эгидой Министерства труда". Они будут определять, какие специалисты им нужны, и под эти запросы Минобразования будет "разворачивать образовательный стандарт" и "с заказчиком кадров корректировать программу под нужды конкретного предприятия";









— вместо колледжей и лицеев в Беларуси появятся "профессиональные колледжи", оснащённые "по последнему слову техники". Там можно будет получить и средне-специальное, и профессионально-техническое образование. Их создадут в 43 "ресурсных центрах" (например, в Орше и в Дзержинском районе на базе станции "Волма") "под нужды экономики". Заниматься там смогут учащиеся из разных учреждений образования.





Игорь Карпенко дал интервью "Контурам" сразу после совещания у Александра Лукашенко, на котором обсуждалась система образования. Там глава Беларуси сделал несколько курьёзных заявлений — например, что в стране нужно готовить меньше математиков, а половину школьного курса биологии занимают черви.