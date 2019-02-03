|
Павел Галкин покинул пост генерального директора СКА
Павел Галкин больше не является генеральным директором минского СКА. С руководителем решили не продлевать контракт столичные городские чиновники. Об этом сообщает сайт
Обязанности Галкина исполняет Андрей Крайнов, долгое время работавший в клубе спортивным директором.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Галкин больше не является генеральным директором минского СКА. С руководителем решили не продлевать контракт столичные городские чиновники. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)