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Павел Галкин покинул пост генерального директора СКА

04.02.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Павел Галкин больше не является генеральным директором минского СКА. С руководителем решили не продлевать контракт столичные городские чиновники. Об этом сообщает сайт "Быстрый центр".



Обязанности Галкина исполняет Андрей Крайнов, долгое время работавший в клубе спортивным директором.


 
 
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Павел Галкин больше не является генеральным директором минского СКА. С руководителем решили не продлевать контракт столичные городские чиновники. Об этом...
 
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