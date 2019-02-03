Арина Соболенко впервые в своей карьере стала 9-й ракеткой мира





Арина Соболенко / Reuters





"Еврорадио" . На прошлой неделе Соболенко дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, это и позволило ей подняться еще выше, передает





Обновленный рейтинг WTA появился в понедельник, 4 февраля. В нем по-прежнему лидирует Наоми Осака из Японии. Белоруска Александра Саснович сохранила за собой 33-е место, Виктория Азаренко поднялась на три позиции — на 48-е место. На три строчки выше в рейтинге оказалась и Вера Лапко, она сейчас 60-я ракетка мира.