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Арина Соболенко впервые в своей карьере стала 9-й ракеткой мира

04.02.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Арина Соболенко впервые в своей карьере стала 9-й ракеткой мира. До сих пор для 20-летней белорусской теннисистки наилучшим достижением было десятое место в мировом рейтинге.


Арина Соболенко / Reuters

На прошлой неделе Соболенко дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, это и позволило ей подняться еще выше, передает "Еврорадио".

Обновленный рейтинг WTA появился в понедельник, 4 февраля. В нем по-прежнему лидирует Наоми Осака из Японии. Белоруска Александра Саснович сохранила за собой 33-е место, Виктория Азаренко поднялась на три позиции — на 48-е место. На три строчки выше в рейтинге оказалась и Вера Лапко, она сейчас 60-я ракетка мира.

 
 
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Арина Соболенко впервые в своей карьере стала 9-й ракеткой мира. До сих пор для 20-летней белорусской теннисистки наилучшим достижением было десятое место в мировом...
 
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