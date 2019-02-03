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Умер Василь Сёмухо — переводчик Библии и "Фауста"

04.02.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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3 февраля умер переводчик Василь Сёмухо. Ему было 83 года.


Василь Сёмухо. Фото Глеба Лободенко

Об этой утрате сообщила в своем аккаунте в Facebook глава "Белорусского ПЭН-Центра" Татьяна Недбай, передает "Еврорадио".

Василь Сёмухо родился 18 января 1936 года в крестьянской семье на хуторе Ясенец неподалеку от Пружан. Когда ему было 6 лет, его родителей за связь с партизанами расстреляли немцы. Позже, пытаясь понять и объяснить этот поступок, Сёмухо выучил немецкий язык и начал читать немецкую литературу в оригинале.


Выпускник МГУ, в конце 1950-х Сёмухо вернулся в Беларусь. Он подружился с писателем Владимиром Короткевичем и начал переводить его произведения на русский язык, параллельно работая над белорусскими переводами мировой классики. Благодаря Сёмухо, мы можем прочитать по-белорусски Библию, "Фауста" Гёте и "Доктора Фаустуса" Томаса Манна, "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше, "Голема" Густава Майринка, "Парфюмера" Патрика Зюскинда и многое другое.

"Сегодня в белорусском переводческой деле занято немало талантливых мастеров. Но всем нам сейчас будет очень не хватать Личности, которая всю свою жизнь отдала белорусскому делу, подняла белорусское Слово к новым высотам", — откликнулся на смерть Сёмухо преподаватель и переводчик Лявон Борщевский.

 
 
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3 февраля умер переводчик Василь Сёмухо. Ему было 83 года.
 
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