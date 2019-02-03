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Кто остался должен бюджету с прошлого года

04.02.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Около 4 480 субъектов хозяйствования и общественных организаций Беларуси вступили в 2019 год с долгами перед бюджетом.

Около трех десятков из них поторопились в первой половине января выполнить свои налоговые обязательства. Но, например, среди должников в базах данных инспекций Министерства по налогам и сборам Беларуси на 31 января 2019 года значились Минский и Молодечненский райисполкомы и Ждановичский сельский исполком.

В Минске новый год с долгами начали свыше 1 490 компаний и индивидуальных предпринимателей.

Среди тех, кто входил в январе в «черный список»,  фигурировали  участники холдингов двух известных бизнесменов – Виталия Арбузова и Алексея Ваганова. На 1 января имели задолженность перед бюджетом  компании «Антонар», «Брэйк хайдроликс», «Витаравтомотив» — первого из них и «ЛадаГарант», «ЛадаОМС-Инжениринг», «ЛадаХотелс» — второго. В списке неплательщиков также оказались «Ферейн», «Простор-трейд», «ДживаФарм», «Связьинформсервис», «Трикотажная фабрика «Ареола», из государственных структур — Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова, «Белсантехмонтаж-2» и «Алеся».

В полтора раза меньше должников по налоговой инспекции Минской области — около 900. В областном «черном списке» не так много громких брендов. Из тех, кто  на слуху, «Дорожно-строительный трест №7», Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Молодечненский станкостроительный завод, девелопер «Дубровенское».

В Гомельской области в новый год с долгами вошло свыше 580 предприятий и «ипэшников». В их числе — крупное строительное предприятие региона «Гомельпромстрой», Белорусское речное пароходство и бобруйская фабрика российского холдинга по производству спецодежды «Модерам».

На Брестчине около 490 должников. Среди них оказались Брестский электромеханический завод и «Строительный трест №8». Некоторая заминка с платежами в бюджет возникла у Главного управления юстиции Брестского областного исполнительного комитета. Но к 9 января оно погасило их.


Оршанские предприятия составляют весомую долю среди должников на Витебщине. Должны казне на 1 января были Оршанский инструментальный завод,  Оршанский комбинат строительных материалов, Оршанский райагросервис, «Завод приборов автоматического контроля», фабрика «Лантан» из Оршанского района. Всего в Витебской области в новом году было около 450 должников. Кроме уже перечисленных предприятий это новополоцкий ретейлер «Базис-Новополоцк», Витебский приборостроительный завод и частная фирма «КиС».

На Могилевщине к началу 2019 года обязательства перед бюджетом не смогли выполнить около 400 налогоплательщиков. В их числе оказались «Могилевхлебопродукт» — управляющая компания холдинга « гилевхлебопродукт», Агрокомбинат «Восход», девелопер «Кейдж Дэвелопмент».

Традиционно самый короткий «черный список» в Гродненской области. В ней в 2019 год с долгами вступили 180 субъектов хозяйствования. В их числе, например, фигурируют «ГродноБиопродукт» и «ЗОВ-Стоун».


 
Теги: Минск
 
 
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Около 4 480 субъектов хозяйствования и общественных организаций Беларуси вступили в 2019 год с долгами перед бюджетом.
 
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