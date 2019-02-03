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Мнение: Почему белорусской оппозиции лучше не участвовать в президентских выборах

04.02.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Для оппозиции наилучшим вариантом было бы не подыгрывать власти в ситуации избирательного фарса.

Такое мнение высказал политолог Андрей Егоров в интервью Радыё Свабода.

— С точки зрения политической эффективности для оппозиции наилучшим вариантом было бы не подыгрывать власти в ситуации избирательного фарса и просто не участвовать в выборах ни в каком виде, — отметил Андрей Егоров. — Но оппозиция сейчас не в состоянии принимать политические решения рационального характера. Скорее она будет двигаться в стандартном кругу тех стратегий, которые были выработаны ранее. Поэтому, скорее всего, будет участие различных кандидатов от разных сил. Возможно, часть из них (например, правоцентристская коалиция) договорятся о едином кандидате, но это не будет никак влиять на смысл этой избирательной кампании.



Андрей Егоров. Фото: Радыё Свабода

А вот неучастие, по мнению политолога, было бы достаточно неожиданным для властей. Им бы пришлось решать задачу мобилизации и создания конкуренции на политическом поле, имитации демократических выборов.

— И оппозиция НЕ подыгрывала бы власти в этой компании, — подчеркнул эксперт. — Оппозиция в это время могла бы заняться решением сущностных проблем. Это было бы контрдействием, которое могло бы собрать гораздо больше симпатий со стороны белорусского общества, чем любые формы участия.


По оценке Андрея Егорова, это будет очень легкая для власти компания, поскольку «мы имеем полностью растерянную, слабую, не способную ни на что влиять оппозицию. Мы имеем политически пассивное общество, которое не интересуется выборами и возлагает надежды на нынешнюю власть. И мы имеем хорошее состояние административной готовности, мобилизации власти к проведению выборов».

 
 
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Для оппозиции наилучшим вариантом было бы не подыгрывать власти в ситуации избирательного фарса.
 
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