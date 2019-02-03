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В Японии выловили сельдяных королей: жители страны готовятся к стихийному бедствию

04.02.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Японские рыболовы обнаружили в сетях уже седьмого за последнее время сельдяного короля. Так называется огромная рыба лентовидной формы, которую здесь считают предвестницей больших стихийных бедствий, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на CNN.



Длина тела сельдяного короля обычно составляет около 3 метров, но некоторые особи могут достигать 11 метров. Обитает рыба на глубине от 200 до 1000 метров.

Согласно японским легендам, сельдяной король является «посланником из дворца морского бога». Он попадается в сети человеку как предвестник больших бед — подводных землетрясений.

Среди части жителей наблюдаются настроения, близкие к панике. Это вызвано тем, что в минувшую пятницу рыбаки выловили еще два сельдяных короля в дополнение к пяти, пойманным ранее.



— Нет никаких научных доказательств того, что сельдяные короли являются предвестниками землетрясений. Но отрицать такую возможность со 100-% уверенностью мы тоже не можем, — рассказал CNN Казума Сайба, один из смотрителей в Uozu Aquarium.  – Хотя может оказаться, что на появление рыб повлияло глобальное потепление. Или есть другая причина, о которой мы не знаем. Например, сельдяные короли просто перемещаются вслед за мелкими рачками, креветками и планктоном, из-за чего могут случайно попасть в рыболовную сеть.

Как бы то ни было, но любой житель на северо-востоке страны знает, что за год до катастрофического землетрясения, случившегося здесь 11 марта 2011 года, на берег стали выбрасываться сельдяные короли. Всего их насчитали 12. От землетрясения и последовавшего за ним цунами тогда погибли и пропали без вести более 20 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Японские рыболовы обнаружили в сетях уже седьмого за последнее время сельдяного короля. Так называется огромная рыба лентовидной формы, которую здесь считают...
 
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