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СМИ заявили о находке самолета с пропавшим футболистом
Поисковая группа под водой обнаружила обломки легкомоторного самолета, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City ("Кардифф Сити"), аргентинец Эмилиано Сала. Об этом сообщает корреспондент Sky News в Twitter.
По его словам, родственникам пропавшего форварда уже сообщили о находке.
СМИ сообщают, что самолет Piper PA-46 Malibu лежит на дне пролива Ла-Манш.
В это воскресенье, 3 февраля, частная компания по поиску затонувших кораблей Blue Water Recoveries начала подводную поисковую операцию. Команда из семи человек во главе с океанографом и исследователем затонувших кораблей Дэвидом Мирнсом заявила, что будет работать 24 часа в сутки на борту FPV Morven.
Легкомоторный самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 22 января. Незадолго до этого полета футболист подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции.
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Поисковая группа под водой обнаружила обломки легкомоторного самолета, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City ("Кардифф Сити"),...
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