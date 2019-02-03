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СМИ заявили о находке самолета с пропавшим футболистом

04.02.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Поисковая группа под водой обнаружила обломки легкомоторного самолета, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City ("Кардифф Сити"), аргентинец Эмилиано Сала. Об этом сообщает корреспондент Sky News в Twitter.

По его словам, родственникам пропавшего форварда уже сообщили о находке.

СМИ сообщают, что самолет Piper PA-46 Malibu лежит на дне пролива Ла-Манш.

В это воскресенье, 3 февраля, частная компания по поиску затонувших кораблей Blue Water Recoveries начала подводную поисковую операцию. Команда из семи человек во главе с океанографом и исследователем затонувших кораблей Дэвидом Мирнсом заявила, что будет работать 24 часа в сутки на борту FPV Morven.

Легкомоторный самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 22 января. Незадолго до этого полета футболист подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции.

 
 
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Поисковая группа под водой обнаружила обломки легкомоторного самолета, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City ("Кардифф Сити"),...
 
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