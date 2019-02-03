СМИ заявили о находке самолета с пропавшим футболистом

По его словам, родственникам пропавшего форварда уже сообщили о находке.





СМИ сообщают, что самолет Piper PA-46 Malibu лежит на дне пролива Ла-Манш.





В это воскресенье, 3 февраля, частная компания по поиску затонувших кораблей Blue Water Recoveries начала подводную поисковую операцию. Команда из семи человек во главе с океанографом и исследователем затонувших кораблей Дэвидом Мирнсом заявила, что будет работать 24 часа в сутки на борту FPV Morven.





Легкомоторный самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 22 января. Незадолго до этого полета футболист подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции.