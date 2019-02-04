Свежая статистика цен на квартиры в Беларуси за январь 2019 года

Сколько стоит квартира на вторичном рынке в разных городах Беларуси в начале 2019 года. Поисковик Flatfy опубликовал свежую статистику, которая позволяет проанализировать и сравнить цены на жилье.

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке Беларуси продаются в Минске. Такие выводы можно сделать после изучения свежей статистики цен от поискового каталога Flatfy за январь 2019 года. Изучаем актуальные цифры, сравниваем и анализируем.

Однокомнатные квартиры

Согласно данным Флэтфай, самые высокие цены традиционно демонстрирует Минск – в среднем 116 860 BYN в январе 2019 года. При этом в декабре 2018 года цена такой недвижимости была на уровне 116 240 BYN. Стоит отметить, что для аренды квартир в Минске на сайте более 2.8 тыс. обьявлений, а для продажи - более 4 тыс.

Если нужно купить квартиру в Минске на две комнаты, нужно иметь в среднем 154 439 BYN. Такие данные предоставил поисковик Flatfy за январь этого года. Это самая высокая стоимость двухкомнатных квартир среди всех городов Беларуси, при этом за последний месяц цена даже немного выросла. В декабре прошлого года недвижимость такого плана в Минске продавалась в среднем за 152 455 BYN, а в сентябре «двушки» стоили 138 453 BYN.

Что касается других городов Беларуси, то статистика демонстрирует такие цены на 2-комнатные квартиры в январе:

Трехкомнатные квартиры

Согласно статистике, в трех городах Беларуси стоимость трехкомнатных квартир в январе превысила порог в 100 тысяч рублей. Лидирует по-прежнему Минск, где такая недвижимость продается в среднем за 203 343 BYN. При этом в декабре 2018 года «трешки» продавались в среднем за 203 196 BYN, а в сентябре 2018 года – за 179 621 BYN.

Если в Минске стоимость 3-комнатной недвижимости за последний месяц практически не изменилась, то в Бресте и Гродно такое жилье стало немного дороже. В Бресте «трешки» продавались в среднем за 108 803 BYN в декабре и за 111 348 BYN в январе.

Статистика цен от Flatfy

Поисковый каталог Flatfy работает как агрегатор и собирает на своих страницах не только квартиры в городах Беларуси. С его помощью можно найти и купить дом в Минске, Бресте, Гродно, а также арендовать квартиру или дом в любом городе и поселке страны. Поисковик предлагает самую полную базу жилой недвижимости на вторичном рынке Беларуси, поскольку автоматически собирает объявления с других сайтов и напрямую от риелторских компаний.