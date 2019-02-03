Президент подписал Указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве



Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» от 31 января 2019 г. № 33, сообщает пресс-служба Главы государства.

В целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь Глава государства постановил: