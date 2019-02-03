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Президент подписал Указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве
04.02.2019 — Разное | Полесская правда
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В целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь Глава государства постановил:
Министерству обороны поручено до 1 июня 2019 г. направить граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь в пределах установленной документом численности.
Пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС граждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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