ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент подписал Указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве

04.02.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Президент подписал Указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» от 31 января 2019 г. № 33, сообщает пресс-служба Главы государства.

В целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь Глава государства постановил:

  • уволить в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве;
  • призвать в феврале–мае 2019 г. на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Министерству обороны поручено до 1 июня 2019 г. направить граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь в пределах установленной документом численности.

Пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС граждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Comments are closed.

« На вопросы – компетентно: «прямые линии» организованы для жителей Пинского района
Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания »
Новости дня
Новости разные
 
«Мстители: Финал» и «Рассказ служанки». Какие трейлеры показали на Супербоуле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика