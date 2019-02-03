|
#ЛитАфиша_Минск на первую неделю февраля
04.02.2019 10:40 — Разное | Аргументы и факты
Минский книжный фестиваль
4 февраля (понедельник) в 12:00 в «Книжной Норе» (ул. Нёманская, 2) состоится
5 лютага (аўторак) а 11:30 у дзіцячай бібліятэцы №16 (вул. Якубоўскага, 32) вас чакае
6-10 февраля (среда-воскресенье) пройдёт XXVІ
6 февраля (среда) в 17:00 Cinema Club BNTU приглашает всех желающих посмотреть
6 лютага (серада) а 19:00 у Літаратурным музеі Максіма Багдановіча (вул. М.Багдановіча, 7а) вас чакае
8 февраля (пятница)
— в 10:00 на встречу с менеджером проектов издательства «Аквилегия-М» Анной Чебарь;
— в 13:30 на встречу с педагогом, переводчиком, телеведущей и детской писательницей Екатериной Тимашпольской (Москва). Вход свободный.
9 лютага (субота) а 17:30 у кнігарні «Сон Гоголя» (вул. Леніна, 15-2H) адбудзецца творчая
9 февраля (суббота) в 19:00 в книжном пространстве «Кніжная Шафа» (пр-т Дзержинского, 9) вас ждёт
10 февраля (воскресенье) в 11:00 в книжном магазине «Либрерия» (ул. Леонардо да Винчи, 2) пройдёт встреча с современной детской писательницей из Санкт-Петербурга Кристиной Кретовой. Она даст часовой мастер-класс о том, как написать свою сказку, и, даже возможно, найти издателя. Вход свободный, запись обязательна:
Знаете о других интересных мероприятиях? Поделитесь с нами: litafishaminsk@gmail.com.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы и книжные эксперты ежегодного минского книжного фестиваля «Город и Книги» подготовили литературную афишу Минска на ближайшую неделю....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)