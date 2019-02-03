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#ЛитАфиша_Минск на первую неделю февраля

04.02.2019 10:40 — Разное | Аргументы и факты  
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#ЛитАфиша_Минск на первую неделю февраля
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Минский книжный фестиваль «Город и Книги» приглашает:

4 февраля (понедельник) в 12:00 в «Книжной Норе» (ул. Нёманская, 2) состоится встреча с детским клиническим психологом, сотрудником издательства «Самокат» и мамой двоих детей — Натальей Куприяновой. В программе: книжная консультация по бестселлерам и новинкам издательства, книжные рекомендации по возрасту и темам, информация о долгожданных переизданиях и новых проектах. Запись по тел. +375257214361. Вход свободный.

5 лютага (аўторак) а 11:30 у дзіцячай бібліятэцы №16 (вул. Якубоўскага, 32) вас чакае спектакль ад тэатрыка «Лямцавая батлейка» па матывах кнігі Юі Вісландэр «Маму Му паранілася». Узрост: 6+. Тэл. для даведак: 369-46-66. Уваход вольны, але запіс абавязковы.

6-10 февраля (среда-воскресенье) пройдёт XXVІ Минская международная книжная выставка-ярмарка. Среда — 12:00-19:00, с четверга по субботу — 10:00-19:00, воскресенье — 10:00-15:00. Возраст: 0+. Место проведения: НВЦ «БелЭкспо» (пр. Победителей, 14). Вход свободный.

6 февраля (среда) в 17:00 Cinema Club BNTU приглашает всех желающих посмотреть фильм «Жизнь Адель» (18+) основанный на графическом романе Жюли Маро «Синий — самый тёплый цвет». Место проведения: Коворкинг «КБ-16» Научной библиотеки БНТУ (ул. Я.Коласа, 16). Вход свободный.

6 лютага (серада) а 19:00 у Літаратурным музеі Максіма Багдановіча (вул. М.Багдановіча, 7а) вас чакае паэтычны вечар Вольгі Гапеевай (Мінск) і Андрэя Каровіна (Масква). Уваход вольны.

8 февраля (пятница) детская библиотека №4 (ул. Жуковского, 9/1) приглашает:

в 10:00 на встречу с менеджером проектов издательства «Аквилегия-М» Анной Чебарь;

в 13:30 на встречу с педагогом, переводчиком, телеведущей и детской писательницей Екатериной Тимашпольской (Москва). Вход свободный.

9 лютага (субота) а 17:30 у кнігарні «Сон Гоголя» (вул. Леніна, 15-2H) адбудзецца творчая сустрэча з вядомым нарвежскім дзіцячым пісьменнікам і ілюстратарам Стыянам Холе. У імпрэзе таксама возьме ўдзел перакладчыца Юля Цімафеева. Мадэраваць гутарку будзе мастачка Стася Сакалоўская. На прыкладзе сваіх кніг Стыян Холе падзеліцца тым, як стварае свае гісторыі, раскажа пра асаблівасці працы з мантажом і пошукі ідэяў для мастацкіх вобразаў, а таксама пра тое, як улічваць дзіцячую псіхалогію пры стварэнні кнігі. Уваход вольны.

9 февраля (суббота) в 19:00 в книжном пространстве «Кніжная Шафа» (пр-т Дзержинского, 9) вас ждёт выступление поэта Антона Володина (Россия). Стоимость: free donation.

10 февраля (воскресенье) в 11:00 в книжном магазине «Либрерия» (ул. Леонардо да Винчи, 2) пройдёт встреча с современной детской писательницей из Санкт-Петербурга Кристиной Кретовой. Она даст часовой мастер-класс о том, как написать свою сказку, и, даже возможно, найти издателя. Вход свободный, запись обязательна: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdupYmRZaalMNnflirNk0pA2_D2gqiYF3BsuxsRyPxrETeDGQ/viewform

Знаете о других интересных мероприятиях? Поделитесь с нами: litafishaminsk@gmail.com.

 

 
 
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Организаторы и книжные эксперты ежегодного минского книжного фестиваля «Город и Книги» подготовили литературную афишу Минска на ближайшую неделю....
 
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