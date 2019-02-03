4 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

ПРИМЕТЫ:

Гаврила. Гаврила пришёл - проверяй здоровье пчёл. Если в этот день метель - то она ещё на неделю.

РОДИЛИСЬ:

1746 Анджей Тадеуш Бонавентура КОСТЮШКО, революционер. Родился на территории современной Беларуси (Ивацевичский р-н). Национальный герой Польши и США, почётный гражданин Франции. Ныне в его родовом доме открыт музей.

1873 Михаил Михайлович ПРИШВИН, российский писатель. По образованию агроном. Наверное, все помнят утомительные своей бесконечностью, школьные диктанты по произведениям Пришвина. А вот он сам был исключён из гимназии «за дерзость учителю». Пришвин признавался, что добросовестным и усидчивым ребёнком не был никогда.

1881 Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ, советский военачальник. В честь его была названа серия тяжёлых танков КВ. Являлся одним из 10 человек, кому были присвоены обе высшие степени отличия Советского Союза.

1902 Чарльз ЛИНДБЕРГ, знаменитый американский лётчик, в одиночку пересёкший Атлантику.

1915 Норман УИЗДОМ, английский актёр (13 фильмов про мистера Питкина).

1933 Игорь Владимирович КВАША, российский актёр.

1945 Полад БЮЛЬ-БЮЛЬ оглы, азербайджанский певец, композитор, актёр, госдеятель.

1948 Элис КУПЕР (Винсент Дамон ФУРНЬЕ), американский рок-музыкант, «король ужасов». Стиль его концертных шоу и музыки иногда называют «шок-рок».

1975 Андрей Владиславович КАРАКО, белорусский актёр и телеведущий.

1979 Андрей Валерьевич ОРЛОВСКИЙ, белорусский боец смешанных единоборств. Прозвище - Питбуль. У него сын Андрей.

1983 Александра Сергеевна УРСУЛЯК, российская актриса. У неё две дочери и сын.

СОБЫТИЯ:

1722 В России ввели «Табель о рангах». Должности всех государственных служащих поделили на 14 классов. При равенстве класса военный чин считался выше придворного, а придворный выше гражданского. К лицам, имевшим 1-2-й класс, обращались «Ваше Высокопревосходительство», 3-4-й классы - «Ваше превосходительство», 5-й класс - «Ваше высокородие», 6-8-й классы - «Ваше высокоблагородие», 9-14-й классы - «Ваше благородие». Продвижение по службе, получение наград, дворянства было тесно увязано с достижением того или иного чина. Отменена эта система была только при Советской власти.

1789 В Филадельфии выборщики единогласно избрали Джорджа ВАШИНГТОНА первым президентом США. Он вступил в должность 30 апреля.

1824 Изобретатель ГУДРИЧ впервые в мире представил резиновые калоши.

1911 Фирма «Роллс-Ройс» утвердила эмблему для своих автомобилей - статуэтку «Дух экстаза» («Spirit of Ecstasy»), созданную скульптором Чарльзом САЙКСОМ. Моделью для женской фигуры стала Элеонор ТОРНТОН, любовница лорда МОНТЕГРЮ.

1945 В Ялте открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой были согласованы военные планы союзных держав и принципы послевоенного устройства Европы.

1972 В Австралии нашли самый большой в мире опал (1520 карат).

1976 Из-за землетрясения в Гватемале погибли 22 тыс. человек.

2004 Начала свою работу социальная сеть Facebook, ныне крупнейшая в мире. Сейчас её ежемесячно посещают свыше 2 миллиардов (!) человек. Каждый день пользователи оставляют в «Фейсбуке» 6 миллиардов (!) «лайков» и комментариев.