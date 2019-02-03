«Мстители: Финал» и «Рассказ служанки». Какие трейлеры показали на Супербоуле

Во время прошедшей трансляции Суперкубка, которая привлекает внимание миллионов зрителей, киностудии не упустили возможность показать тизер-трейлеры нескольких будущих премьер. Каких именно, пишет «Афиша Daily» .

Полный график кинопремьер Минска

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки», однако не объявил дату его премьеры.

Marvel представила тизер «Мстителей: Финал» , российская премьера которых состоится 25 апреля 2019 года. Дебютный трейлер фильма вышел в декабре прошлого года. Режиссерами стали, как и прежде, братья Энтони и Джо Руссо.

Также был показан тизер «Капитана Марвел» с Бри Ларсон, Джудом Лоу, Сэмюэлем Л. Джексоном и Беном Менделсоном. В прокат фильм должен выйти в марте.

CBS Films выпустили трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте» по мотивам серии книг-ужастиков Стивена Гаммелла, которые выходили на рубеже 80−90х годов. Над сценарием работал, в том числе, Гильермо дель Торо, режиссером выступил Андре Эвредаль.

Disney и Pixar показали очередной тизер мультфильма «История игрушек 4», который появится 20 июня 2019 года.

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2 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группы «Би-2» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 февраля.