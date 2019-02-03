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«Мстители: Финал» и «Рассказ служанки». Какие трейлеры показали на Супербоуле
Во время прошедшей трансляции Суперкубка, которая привлекает внимание миллионов зрителей, киностудии не упустили возможность показать тизер-трейлеры нескольких будущих премьер. Каких именно,
Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки», однако не объявил дату его премьеры.
Marvel представила тизер
Также был показан тизер
CBS Films выпустили трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте» по мотивам серии книг-ужастиков Стивена Гаммелла, которые выходили на рубеже 80−90х годов. Над сценарием работал, в том числе, Гильермо дель Торо, режиссером выступил Андре Эвредаль.
Disney и Pixar показали очередной тизер мультфильма «История игрушек 4», который появится 20 июня 2019 года.
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Во время прошедшей трансляции Суперкубка, которая привлекает внимание миллионов зрителей, киностудии не упустили возможность показать тизер-трейлеры нескольких...
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