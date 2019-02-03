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«Мстители: Финал» и «Рассказ служанки». Какие трейлеры показали на Супербоуле

04.02.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
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Во время прошедшей трансляции Суперкубка, которая привлекает внимание миллионов зрителей, киностудии не упустили возможность показать тизер-трейлеры нескольких будущих премьер. Каких именно, пишет «Афиша Daily».

Полный график кинопремьер Минска

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки», однако не объявил дату его премьеры.

Marvel представила тизер «Мстителей: Финал», российская премьера которых состоится 25 апреля 2019 года. Дебютный трейлер фильма вышел в декабре прошлого года. Режиссерами стали, как и прежде, братья Энтони и Джо Руссо.

Также был показан тизер «Капитана Марвел» с Бри Ларсон, Джудом Лоу, Сэмюэлем Л. Джексоном и Беном Менделсоном. В прокат фильм должен выйти в марте.

CBS Films выпустили трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте» по мотивам серии книг-ужастиков Стивена Гаммелла, которые выходили на рубеже 80−90х годов. Над сценарием работал, в том числе, Гильермо дель Торо, режиссером выступил Андре Эвредаль.

Disney и Pixar показали очередной тизер мультфильма «История игрушек 4», который появится 20 июня 2019 года.

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2 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группы «Би-2». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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