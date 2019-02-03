«Сапфир», «Электроника», «Горизонт». Какие телевизоры сохранились в домах минчан

Наверняка вы слышали, что итальянцы избавляются от старых вещей, просто сбрасывая их с балкона. А у белорусов появилась возможность попрощаться с хламом менее экстремальным способом. Видеосервис VOKA от velcom совместно с БелВТИ запустил акцию , в которой до 10 февраля может поучаствовать каждый, у кого есть старый ненужный телевизор. А взамен за сданную технику можно получить гарантированные бонусы и шанс выиграть 4 тысячи рублей — так сервис предлагает белорусам попрощаться со устаревшими технологиями и оценить коллекцию фильмов в ультравысоком разрешении 4K, которая стала доступна на VOKA с конца января. Мы узнали, какие телевизоры сдают белорусы в надежде на выигрыш, и теперь рассказываем вам.





«В магазине накинули червонец»

Александр сейчас на работе. Здесь же — его переносной черно-белый телевизор «Электроника 409». Маленькое техническое чудо из прошлого, которое способно работать как от розетки 220 вольт, так и любого 12-вольтного источника, в том числе, от сети автомобиля. Телевизор данной марки выпускался в украинском городе Хмельницкий приблизительно до 1996 года.

— Я его купил в универмаге «Беларусь» в 1987 году. За целых 185 рублей при зарплате около 230! — вспоминает Александр. — А на самом корпусе написано, что цена — 175 рублей. Наверно, в магазине накинули червонец. Когда я жил в общежитии, мой телевизор пользовался спросом: все приходили его смотреть. А теперь вот уже как 10 лет стоит в шкафу, пылится. Он в рабочем состоянии, но я уже ничего там не увижу — зрение не то. Поэтому отдавать не жаль. Он свое уже отработал.





«Его эпоха ушла»

Следующим в нашу коллекцию попадает переносной черно-белый телевизор рязанского производства «Сапфир 412». Размер изображения — 140×183 мм — конечно, не сравнить с современной «плазмой». Его хозяин Александр не помнит, откуда такая техника попала в дом — на момент покупки ему было 4 года. Цену смотрим на задней панели: «Сапфир» рекомендовали продавать за 175 рублей, как и «Электронику».

— Несмотря на то, что ему уже 33 года, он неплохо работает, — делится собеседник. — Если есть помехи, то поможет телескопическая антенна. Но, понятное дело, что работа телевизора уже не столь актуальна. Он много времени провел сначала в кухне, потом — на даче. Но эпоха ушла.





«Он сто лет стоит в закутке»

Далее мы отправляемся к пенсионеру Виктору, который решил сдать в утиль цветной «Горизонт» модели 61ТЦ421Д.

— Он у меня так давно, я и не вспомню, с каких пор, — пожимает плечами герой. — Сейчас у меня другой телевизор, а этот уже сто лет стоит в закутке. В какую цену я его приобрел, тоже не скажу: память не та, мне 71-ый год… Но точно могу сказать, что по тем временам деньги были немалые.





«Никто не забирает даже «за бесплатно»

От устаревшей техники отечественного производства решила избавиться и мама четверых детей Алена.

— Мы купили «Горизонт 21А09» в 2006 году за 310 500 рублей. Им у нас в доме пользовались все: сначала он висел у нас с мужем в спальне, потом мы купили себе новый телевизор, а этот поставили в комнату детям. Распрощаться с ним задумали очень давно: и продавать пытались, и отдавать бесплатно, но не берет никто, — улыбается она.

— Я мужу сказала: «Да иди выбрось ты его, наконец, сил никаких нет!» А тут так удачно акция подвернулась.





«Телевизор в доме — это постоянные мультики»

Соседка Алены Анна заявку на участие в конкурсе не подавала. Но, увидев, как старый телевизор знакомых перекочевал из квартиры в специальную машину, решила не оставаться в стороне.

У нее дома стоит без дела «Горизонт 54 CTV 655». Это — цветной телевизор с диагональю экрана 54 сантиметра, который выпускали в Минске с 1995 года.





— Ой, мы так давно хотели отдать наш «Горизонт»! Но история его появления в семье достаточно интересная, — вспоминает женщина. — Нам технику отдали друзья, когда мы переехали сюда, в новостройку, четыре года назад. Мне и без телевизора хорошо жилось, но было 31 декабря и, все-таки, необходимость почувствовалась.

Первое время я была вообще против: в доме есть маленькие дети, а это — постоянное требование мультиков. Но, как видите, мы уже купили новый и более современный ТВ, а этот отошел в угол. Но хотелось не просто выбросить его, а отдать с пользой. Поэтому я встретила вас очень удачно!





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4К – формат видео в ультравысоком разрешении, способный сделать из домашнего телевизора экран кинотеатра. Чтобы найти 4K-фильмы в VOKA, достаточно набрать в строке поиска UHD. Сейчас пользователям доступно более 155 фильмов в ультравысоком качестве.