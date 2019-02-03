ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нью-Инглэнд» выиграл Супербоул 6-й раз в истории

04.02.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Нью-Ингэнд Пэтриотс» в финальном матче сезона NFL (Супербоуле) взял верх над «Лос-Анджелес Рэмс» — 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0). Встреча проходила в Атланте на арене «Мерседес-Бэнц Стэдиум», сообщает «Чемпионат».


Душ для главного тренера победителей Билла Беличика. Фото: Reuters

После первой половины игры «патриоты» вели со счетом 3:0, но в третьей четверти кикер «Рэмс» Грег Сэурлей забил филд-гол с 53 ярдов. Это второй результат в истории Супербоула и первая за 15 лет реализованная попытка. Впоследствии «Нью-Инглэнд» вновь вышел вперед благодаря тач-дауну Сони Мичела и экстра-пойнту Стивена Гостковски.

«Пэтриотс» теперь являются шестикратными чемпионами NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2017, 2019). По количеству побед они вышли на первое место, сравнявшись с «Питтсбург Стилерз». У Билла Беличика и Тома Брэди по шесть чемпионских перстней.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нью-Ингэнд Пэтриотс» в финальном матче сезона NFL (Супербоуле) взял верх над «Лос-Анджелес Рэмс».
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Слуцкого района ограбил пенсионерку за отказ продать ему вино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика