Дарья Чехунова награждена Дипломом управления по образованию Могилевского облисполкома

Дарья Александровна ЧЕХУНОВА, педагог дополнительного образования объединения по интересам «Компьютерный мир» ГУДО «Костюковичский районный центр детского творчества» достойно представила свой передовой педагогический опыт по направлению деятельности в системе дополнительного образования детей и молодежи и награждена Дипломом управления по образованию Могилевского облисполкома «За внедрение информационно-коммуникационных технологий в дополнительном образовании».



С сентября 2018 по январь 2019 года в государственном учреждении дополнительного образования «Областной центр творчества» прошел областной конкурс «Педагог дополнительного образования» среди учреждений дополнительного образования детей и молодежи с охватом свыше 1000 учащихся…

В конкурсе принимали участие 20 педагогов дополнительного образования Могилевской области.

Участнице мероприятия предстояло выполнить следующие конкурсные задания: сделать презентацию образовательно-методического комплекса, провести открытое занятие с группой незнакомых педагогу учащихся, мастер-класс по направлению деятельности педагога, представить самопрезентацию «Знакомьтесь – это я!» и пройти психолого-педагогическое тестирование «От теории к практике».



Коллектив ГУДО «Костюковичский районный центр детского творчества» поздравляет Дарью Александровну Чехунову с успешным участием в областном конкурсе профессионального мастерства и желает ей дальнейшей плодотворной работы и новых достижений.

Соб.инф.