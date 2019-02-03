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Дарья Чехунова награждена Дипломом управления по образованию Могилевского облисполкома

04.02.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Дарья Александровна ЧЕХУНОВА, педагог дополнительного образования объединения по интересам «Компьютерный мир» ГУДО «Костюковичский районный центр детского творчества» достойно представила свой передовой педагогический опыт по направлению деятельности в системе дополнительного образования детей и молодежи и награждена Дипломом управления по образованию Могилевского облисполкома «За внедрение информационно-коммуникационных технологий в дополнительном образовании».Дарья Чехунова награждена Дипломом управления по образованию Могилевского облисполкома

С сентября 2018 по январь 2019 года в государственном учреждении дополнительного образования «Областной центр творчества» прошел областной конкурс «Педагог дополнительного образования» среди учреждений дополнительного образования детей и молодежи с охватом свыше 1000 учащихся…
В конкурсе принимали участие 20 педагогов дополнительного образования Могилевской области. Дарья Чехунова награждена Дипломом управления по образованию Могилевского облисполкома
Участнице мероприятия предстояло выполнить следующие конкурсные задания: сделать презентацию образовательно-методического комплекса, провести открытое занятие с группой незнакомых педагогу учащихся, мастер-класс по направлению деятельности педагога, представить самопрезентацию «Знакомьтесь – это я!» и пройти психолого-педагогическое тестирование «От теории к практике».Дарья Чехунова награждена Дипломом управления по образованию Могилевского облисполкома

Коллектив ГУДО «Костюковичский районный центр детского творчества» поздравляет Дарью Александровну Чехунову с успешным участием в областном конкурсе профессионального мастерства и желает ей дальнейшей плодотворной работы и новых достижений.

Соб.инф. 

 
 
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Дарья Александровна ЧЕХУНОВА, педагог дополнительного образования объединения по интересам «Компьютерный мир» ГУДО «Костюковичский районный центр детского...
 
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