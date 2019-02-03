

Родная земля дорога каждому человеку, она согревает его своим теплом, хранит и оберегает. Говорят, что у родной земли особый аромат. Каждый народ дорожит своей родной землей. Уходя на фронт, многие брали с собой узелок с горстью родной земли, храня на груди, как оберег и связь с родным домом. Если же солдату приходилось найти последний приют в чужой земле, то в оставшийся миг его жизни эта горсть согревала его душу и напоминала о том, что он лег навечно в родную землю, где родился, рос, работал, любил…

Мне запомнилась одна из передач программы «Жди меня», когда советский солдат, попав в плен и чудом выжив, после войны оказался в Канаде — не потому, что не хотел вернуться на Родину, а из боязни наказания. Живет хорошо, вырастил и воспитал пятерых достойных сыновей, которые говорили, что отец много и очень тяжело работал на строительстве, чтобы иметь свое жилье и улучшить проживание семьи. Но он постоянно вспоминал и тосковал по своей Родине, хотел, чтобы хоть в конце жизни увидеть и дотронуться до родной земли. Часто повторял, что его мечта и желание не осуществимы, так как его давно считают погибшим, да и родных уже никого нет, и его никто не ждет. И, все же, невозможное оказалось возможным. Приехав в родное село в Украине, его встретили родная сестра и многочисленные родственники. В доме, где он жил и откуда ушел на фронт, сейчас никто не проживает. Но он пошел туда, упал лицом на чуть припорошенную снегом родную землю, и, как раненная птица распластает крылья, так и он, сколько мог захватить размахом рук, все подгребал ее ближе и ближе к себе, плача и целуя. Уезжая, взял с собой немножко родной земли. Где бы человек ни жил, сколько бы ни прожил и куда бы не занесла его судьба, с годами неведомая сила памяти сердца тянет его в родной уголок, на родную землю.

Родная мать, Родина-мать — это святые символы для человека, любящего свою родную землю, как мать.

Поэты всех народов и наций в своих стихах воспевали и прославляли свою родную землю. Любовь к ней они выражали в их названиях: «В нашем поле», «Родному краю и народу», «Серп» — Я. Купала, Я. Колас, П. Бровка — белорусы; «Праздник урожая», «Земля», «Хлеб» — В. Маяковский, А. Марков, Р. Рождественский — русские; «Горсть земли» — С. Эргалиев  киргиз; «Я пришел из лугов» — И. Аузинь — латыш; «Солнце и труд» — А. Акопян — армянин; «Земля» — А. Уйгун — узбек; «Нива», «Зерно», «Село» — Д. Павлычко и Б. Олейник — украинцы. О поэтах и их замечательных стихах о любви к своей земле можно писать много. Земля-матушка, земля — кормилица. Она нас кормит, поит и умеет платить добром за добро. Если мы к ней относимся с уважением и любовью, она нам платит добром — хорошим урожаем. А если к ней относиться не как к любимой матери, а как к плохой мачехе, то и получим. Только в хорошо заправленной и обработанной к посеву почве хорошие семена ответят поклоном тяжелого колоса до земли. Она требует большой заботы, внимания и ухода — ведь это живой организм. Не «накормишь», вовремя не досмотришь как следует, будут по полю «бегать» колос за колосом, догоняя друг друга, а не стоять стеной, поддерживая рядом стоящего, чтобы не упала хлебная стена до прихода времени уборки. Земля наша скуднеет с каждым годом все больше, многие поля давно не видели органики — основы плодородия почвы. Механизаторов- профессионалов, честных тружеников полей и ферм остается все меньше и меньше, а не обработанных гектаров все больше. В хозяйствах недостает специалистов, значит, нет профессиональной помощи и контроля над всем технологическим процессом. Земля — наше богатство. Будем получать хороший урожай — будут хлеб, молоко и мясо. В основном, это зависит от организаторов и исполнителей на местах. Сколько лет, особенно последние годы, на всех уровнях говорят, принимают важные документы о развитии бизнеса, предпринимательства. И что мы видим? Торговлю. Кто — нибудь пожелал работать на земле? Нет и не будет. Тяжело, хлопотно? Да. Труд нелегкий. Только тот, кто любит землю, пашет, сеет, убирает урожай, доит, кормит скотину и народ. Вот они и должны получать достойный заработок в зависимости от отношения к делу. Свою родную землю надо беречь и быть на ней настоящими хозяевами. А коль хозяевами, то надо меньше говорить красивых слов, потому как слово — поступок. Красиво следует хозяйствовать на своей земле, тогда будет достаток и в стране, и в каждой семье. Также отдельным надо меньше зла и недовольства — это тупиковые чувства. Если каждый будет в силу своих возможностей, способностей и организованности работать хотя бы на себя (я не говорю, что на общество), а не говорить, что плохо, тогда каждому и всем будет лучше. Сегодня говорит «плохо» тот, кто не знает, что такое плохо. Надо спрашивать прежде всего себя: а что я сделал для того, чтобы мне было лучше? Легче всего анализировать, что не сделали другие для меня такого хорошего. Земли хватает, и здоровые молодые люди, коль заработок небольшой на основной работе, могут много вырастить для себя сами и не идти в магазин. Старшее поколение с детства приучено трудиться и не говорит, что плохо, так как хорошо знает и помнит, как было плохо. Конечно же, хотелось бы, чтобы на земле родной всем нам все на пользу было, наш народ этого заслужил. Но только мы сами можем сделать себя счастливыми, пусть не богатыми (счастье не в богатстве), гордиться собой и своей страной, но это потребует от каждого ежедневного честного труда, разумного подхода от руководителей до рядовых тружеников к решению насущных и перспективных вопросов. Никто к нам не придет и ничего не принесет на «блюдечке с голубой каемочкой». А долг, как известно, платежом красен, и самый хороший кредит — жить без него, рассчитывая только на себя. Как же дорожили каждым клочком земли после войны! Ведь она была спасением жизни. Работали взрослые и дети, знали, что никто не даст куска хлеба, если его не вырастишь сам.

В восьмидесятые годы начали организовывать садоводческие товарищества. Землю выделили, можно сказать «бросовую». Никогда она не обрабатывалась. Кто вырубал кусты, кто — бодягу в рост человека. Сначала дисковали, затем пахали, выбирали пырей, камни. Но это было тридцать лет тому назад. Многих уже нет на земле, кто вложил столько труда и здоровья, чтобы привести свои участки в надлежащий порядок. Все дружно ехали до пивзавода (медработники, строители, автомобилисты), затем пешком шли до своих участков. Вечером, отработав день, опять шли на остановку. Но никто не говорил, что устал, совсем другие были темы. Когда выделили участки, то все еще работали, а в выходной — на дачу. И сегодня, кто остался, не покидает своих участков не по причине, что они не могут купить на рынке или в магазине то, что вырастает, а потому, что, как говорят, прикипели душой к этой земле. Наш соседи Т.Н.Морозова, Н.Д.Василенко, З.М.Зайцева, Г.Д.Захарченко и другие с ранней весны и до осени работают на своих участках, летом в их огородах — море цветов, просто загляденье. Вот это и есть удовлетворение от своего труда.

Думаю (буду рада, если ошибаюсь), что из поколения «перестройки» даже на хорошо ухоженную землю никто не пойдет в такое товарищество. «Перестройка» «перестроила» умы и привила нелюбовь к земле. Вот тогда и плохо жить. Если один с сошкой (а деревня все пустеет), то не прокормит семерых с ложкой, а если наоборот — будет изобилие.

Свою родную землю надо любить (это не значит, что всем на ней работать) и никогда не позволять комуто чужому владеть ею. Ни «вершка» нельзя ни продать, ни в аренду отдать чужаку, иначе можно не увидеть ни вершков, ни корешков.

Хочу привести несколько строк из стихотворения «Родина» фронтового корреспондента, писателя и патриота той великой страны — СССР — К. Симонова:

Клочок земли, припавший к трем березам,

Далекую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,

Песчаный берег с низким ивняком.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,

Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть… Но только эту землю

При жизни никому нельзя отдать.

Так завещали будущим поколениям любить свою землю те, кто прошел невыносимо трудными дорогами войны, и те, кто остался на полях сражений, отстояв ее свободу. Каждый метр нашей земли полит кровью и потом, и все поколения обязаны тем, кто дал им свободу жить, учиться, работать и приумножать богатства родной земли. Старшее же поколение учили память и сама жизнь любить свою землю, зная о том, что самый длинный путь на свете начинается с одного единственного шага по ровной дороге родного края.

Сегодня спит спокойно под сугробами земля. Заботливая природа — мать натруженной земле дает отдохнуть. Снег все больше и больше окутывает ее своим серебром. Блестит зима в алмазах и жемчугах. Мы любуемся, глядя на эти чудные пушинки, которые слоями белых одеял укрывают землю, чтобы ей было теплее. Придет весна, побегут ручьи, напоят землю влагой, и все оживет вновь. На земле начинается новая жизнь. И опять земля — труженица будет работать до поздней осени, пока не отдаст человеку урожай полей, садов, лугов, лесов, красоту цветов…

Так как же не любить свою родную землю?!

Нина ФИЛИППЕНКО.

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