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Непогода не стала препятствием
04.02.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Кричевская дистанция пути обслуживает 493 километра развернутой длины железнодорожных путей, в том числе 343 километра главного пути, узловую станцию Кричев-1, а также 16 линейных станций по четырем направлениям: Кричев-Могилев, Кричев-Орша, Кричев-государственная граница Российской Федерации (на Унечу) и Кричев-государственная граница Российской Федерации (на Рославль). Производственные участки дистанции пути расположены в 10 районах Могилевщины. Основной деятельностью предприятия является обеспечение безопасной и бесперебойной перевозки пассажиров и грузов.
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Кричевская дистанция пути обслуживает 493 километра развернутой длины железнодорожных путей, в том числе 343 километра главного пути, узловую станцию Кричев-1,
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