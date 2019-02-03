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Непогода не стала препятствием

04.02.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Кричевская дистанция пути обслуживает 493 километра развернутой длины железнодорожных путей, в том числе 343 километра главного пути, узловую станцию Кричев-1, а также 16 линейных станций по четырем направлениям: Кричев-Могилев, Кричев-Орша, Кричев-государственная граница Российской Федерации (на Унечу) и Кричев-государственная граница Российской Федерации (на Рославль). Производственные участки дистанции пути расположены в 10 районах Могилевщины. Основной деятельностью предприятия является обеспечение безопасной и бесперебойной перевозки пассажиров и грузов.
Нынешняя зима выдалась довольно суровой. Толщина снежного покрова составила примерно 40 сантиметров. Обильные снегопады не стали препятствием для ритмичной работы Белорусской железной дороги. Выдержали испытание стихией и железнодорожники дистанции пути.
Более подробно читайте в газете.Непогода не стала препятствием

 
Теги: Могилев
 
 
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Кричевская дистанция пути обслуживает 493 километра развернутой длины железнодорожных путей, в том числе 343 километра главного пути, узловую станцию Кричев-1,
 
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