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Как сработали?
04.02.2019 — Разное | Кричевская жизнь
За прошлый год производство промышленной продукции в действующих ценах в целом по району составило 112,6% к уровню 2017 года. Темп роста производства промышленной продукции по установленному набору товаров-представителей – 108% к 2017 г., в том числе по предприятиям: ОАО»Кричевцементношифер» — 104,6%, ОАО «Кричевский завод железобетонных изделий» — 121,1%, СООО «ЦСП БЗС» — 191,7%, УКПП «Водоканал» — 125,2%. Допущено снижение объемов промышленного производства к уровню 2017 года в Кричевском филиале ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» — 92,1%, УКПП «Коммунальник» — 94,8%.
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За прошлый год производство промышленной продукции в действующих ценах в целом по району составило 112,6% к уровню 2017 года. Темп
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