Облачно и до -11°С ожидается в Беларуси 5 февраля

Облачно с прояснениями и без существенных осадков будет в Беларуси 5 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью - 1-7 градусов мороза, при прояснениях столбики термометров опустятся до минус 8-11. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2.





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