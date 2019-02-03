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Облачно и до -11°С ожидается в Беларуси 5 февраля
04.02.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Облачно с прояснениями и без существенных осадков будет в Беларуси 5 февраля, сообщили
Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью - 1-7 градусов мороза, при прояснениях столбики термометров опустятся до минус 8-11. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2.
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Облачно с прояснениями и без существенных осадков будет в Беларуси 5 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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