Соревнования по робототехнике прошли в Минске

Турнир по робототехнике Robolab прошел в Минске 2-3 февраля. Более 700 ребят в шести различных категориях соревновались за звание лучшего робототехника и ценные призы. Задача участников - выполнять задания по конструированию роботов и их программированию.

Турнир организован международным образовательным проектом "Роболаб" - резидентом Парка высоких технологий.

Источник: БЕЛТА

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