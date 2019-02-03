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Соревнования по робототехнике прошли в Минске
04.02.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Турнир по робототехнике Robolab прошел в Минске 2-3 февраля. Более 700 ребят в шести различных категориях соревновались за звание лучшего робототехника и ценные призы. Задача участников - выполнять задания по конструированию роботов и их программированию.
Турнир организован международным образовательным проектом "Роболаб" - резидентом Парка высоких технологий.
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Турнир по робототехнике Robolab прошел в Минске 2-3 февраля. Более 700 ребят в шести различных категориях соревновались за звание лучшего робототехника и...
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