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Учащиеся Слуцкого ЦДТ стали лауреатами на II международном телевизионном проекте «Кубок дружбы»

04.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Учащиеся Слуцкого ЦДТ стали лауреатами на II международном телевизионном проекте «Кубок дружбы»

3 февраля 2019 года в г. Минске в Республиканском Дворце культуры профсоюзов состоялся второй масштабный международный телевизионный проект «Кубок дружбы».

Организаторами международного телевизионного проекта являются Республиканский Дворец культуры профсоюзов и творческое сообщество «Фестивали и конкурсы Республики Беларусь». Главный информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство.

Телевизионный творческий конкурс «Кубок Дружбы» объединил более 2 тысяч талантливых ребят из регионов Беларуси, России, Молдовы, Украины, Китая, которые боролись за звание лучших в номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное, декоративно-прикладное творчество и изобразительное творчество.

Все участники проекта смогли не только почувствовать себя телезвездой, стать героями телепередач, радиоэфиров и репортажей, но и пообщаться с известными артистами, продюсерами, принять участие в профессиональных мастер-классах.

Компетентное жюри высоко оценивало творческие работы (куклы в национальных белорусских костюмах, рисунки) учащихся объединений по интересам «Авторская кукла», «Радуга цвета» Слуцкого Центра детского творчества.

Учащиеся Слуцкого ЦДТ стали лауреатами на II международном телевизионном проекте «Кубок дружбы»

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» Годунова Арина и Годунова Полина награждены дипломами лауреатов III степени; Курлович Марина и Суряпина София стали дипломантами III степени.

В номинации «Изобразительное искусство» Батыльчук Ева получила диплом лауреата III степени; Лещеня Артем стал дипломантом III степени.

Педагогу дополнительного образования Курлович Лилии Валерьевне вручена благодарность за личный вклад в культурное, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения от Юлии Киреевой, организатора выставки белорусских художников под потранажем посольства Республики Беларусь во Франции в галлереи «Soufflot» Университета Парижа I Пантеон-Сарбонна.

Поздравляем с высокими наградами! Творческих успехов, грандиозных побед!

Учащиеся Слуцкого ЦДТ стали лауреатами на II международном телевизионном проекте «Кубок дружбы»

Учащиеся Слуцкого ЦДТ стали лауреатами на II международном телевизионном проекте «Кубок дружбы»

Слуцкий Центр детского творчества

 
Теги: Минск
 
 
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3 февраля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов состоялся второй масштабный международный телевизионный проект «Кубок дружбы».
 
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