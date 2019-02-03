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Учащиеся Слуцкого ЦДТ стали лауреатами на II международном телевизионном проекте «Кубок дружбы»
04.02.2019 — Разное | Слуцк Город
3 февраля 2019 года в г. Минске в Республиканском Дворце культуры профсоюзов состоялся второй масштабный международный телевизионный проект «Кубок дружбы».
Организаторами международного телевизионного проекта являются Республиканский Дворец культуры профсоюзов и творческое сообщество «Фестивали и конкурсы Республики Беларусь». Главный информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство.
Телевизионный творческий конкурс «Кубок Дружбы» объединил более 2 тысяч талантливых ребят из регионов Беларуси, России, Молдовы, Украины, Китая, которые боролись за звание лучших в номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное, декоративно-прикладное творчество и изобразительное творчество.
Все участники проекта смогли не только почувствовать себя телезвездой, стать героями телепередач, радиоэфиров и репортажей, но и пообщаться с известными артистами, продюсерами, принять участие в профессиональных мастер-классах.
Компетентное жюри высоко оценивало творческие работы (куклы в национальных белорусских костюмах, рисунки) учащихся объединений по интересам «Авторская кукла», «Радуга цвета» Слуцкого Центра детского творчества.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» Годунова Арина и Годунова Полина награждены дипломами лауреатов III степени; Курлович Марина и Суряпина София стали дипломантами III степени.
В номинации «Изобразительное искусство» Батыльчук Ева получила диплом лауреата III степени; Лещеня Артем стал дипломантом III степени.
Педагогу дополнительного образования Курлович Лилии Валерьевне вручена благодарность за личный вклад в культурное, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения от Юлии Киреевой, организатора выставки белорусских художников под потранажем посольства Республики Беларусь во Франции в галлереи «Soufflot» Университета Парижа I Пантеон-Сарбонна.
Поздравляем с высокими наградами! Творческих успехов, грандиозных побед!
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3 февраля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов состоялся второй масштабный международный телевизионный проект «Кубок дружбы».
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