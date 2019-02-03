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Случчане успешно выступили на открытой инженерной конференции школьников в Москве

04.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане успешно выступили на открытой инженерной конференции школьников в Москве

1-2 февраля 2019 года на площадке Национального исследовательского университета МЭИ (Московский энергетический институт) прошла XXVIII Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал». Ежегодно в мероприятии принимает участие более 600 школьников города Москвы, а также несколько городов РФ и Республики Беларусь. Математика, физика, астрономия и ещё 6 секций, в которых ребята представили свои работы экспертной комиссии.

2 доклада из 430 работ представляли учащиеся 10 класса государственного учреждения образования «Средняя школа № 11 г. Слуцка» Царикович Артур, Кривленя Анастасия, Стамбровский Тимофей. В рамках конференции для участников были организованы лекции и интерактивные мастер-классы от кафедр МЭИ по тематикам энергетики, биомедицины, робототехники, прикладной физики, химии, радиоэлектроники и др.

2 февраля подведены итоги работы по каждой из 9 секции, определены победители и призеры-обладатели дипломов 1, 2, 3 степени и поощрительных дипломов.

«PhonePaintDetector» - совместный проект учащихся 10 класса - Цариковича Артура и Кривлени Анастасии, был удостоен высокой оценки экспертной комиссии, в составе которой кандидаты и доктора наук ведущих ВУЗов Москвы. Совместный труд ребят под руководством педагога Владимира Анатольевича Жука был удостоен диплома I степени.

Сертификатом участника награждён Стамбровский Тимофей и его учитель Дмитрий Валерьевич Чернов за работу в секции физики «Интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники».


Случчане успешно выступили на открытой инженерной конференции школьников в Москве

Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал» дала возможность нашим ребятам и их руководителям самореализоваться, а нам ещё раз продемонстрировала, что учителя и учащиеся государственного учреждения образования «Средняя школа № 11 г. Слуцка» характеризуются свежим взглядом на вещи и отсутствием боязни предполагать и экспериментировать.


slutsk.edu.by

 
 
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1-2 февраля 2019 года на площадке Национального исследовательского университета МЭИ прошла XXVIII Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал».
 
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